マイケル・ダグラス(79)とキャサリン・ゼタ=ジョーンズ(54)の娘カリスさんが現地時間20日、21歳の誕生日を迎えた。この日、マイケルとキャサリン、息子ディランさん(23)が、それぞれのSNSでカリスさんとの思い出深い写真と祝福のメッセージを投稿した。カリスさんは母キャサリンが25年前にレッドカーペットで着たドレスを纏い、友人達と誕生日を祝福する姿を公開しており、フォロワーからは「アイコニック!」「気絶するほど美しい!」といった絶賛の声が多数届いた。

マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ=ジョーンズの娘カリスさんが現地時間20日、21歳の誕生日を迎えた。カリスさんは現在、米ロードアイランド州にある「ブラウン大学」で映画を専攻している。ミュージシャン志望でもあり、“CZD”という芸名で活動してきた。そんなカリスさんの誕生日に、父マイケルと母キャサリンがそれぞれのInstagramで思い出深い写真を投稿し、祝福のメッセージを記した。マイケルが披露したのは、昨年にカンヌ国際映画祭のレッドカーペットで撮影されたカリスさんの後ろ姿だ。カリスさんは胸元と背中が大きく開いた透けるレース素材のロングドレスを纏い、ロングヘアをアップにまとめている。手前にはタキシード姿のマイケルが立ち、娘の晴れ舞台を感慨深げに見つめている。投稿には、「21歳おめでとう、愛しいカリス! きみは私に、そして世界に幸せをもたらしてくれる。父より」と言葉を添えた。そしてキャサリンが公開したのは、赤ちゃんの頃のカリスさんを抱き寄せている姿だ。もう1枚の写真では、幼い頃のカリスさんと寄り添い、母娘で大きな笑顔を見せている。キャサリンは「私の美しい娘、誕生日おめでとう。あなたは私の人生の喜びよ」と記し、愛溢れるメッセージを続けた。「21年間、あなたが今のような素晴らしい女性に成長するのを見守り続けてきたことは、神様からの贈り物。私はそれを決して当たり前だと思わず、毎日を大切にしている。あなたでいてくれてありがとう。心から愛している。ママより。」カリスさんの兄ディランさんは幼少期のツーショットを公開し、「誕生日おめでとう、カリス! 人生ではたくさんの勝利と敗北を経験すると思うけど、僕はいつもきみの味方だよ。愛してる」と記した。カリスさんは「あなたは世界一のお兄ちゃんよ。大好き!」と返信している。カリスさんは21日に自身のInstagramを更新し、友人達と誕生日パーティを楽しむ様子を披露した。写真には、胸にレースを施したパステルピンクのストラップドレスを着たカリスさんが、パーティのセッティングをしたテーブルの前に立つ姿が捉えられている。このドレスは、カリスさんの母キャサリンが1999年、「MTV Movie Awards」のレッドカーペットで着用したものだ。仏ファッションブランド「エマニュエル・ウンガロ」によるもので、ランジェリーからインスパイアされたビスチェ風の上半身と、胸とスカートのサイドにあしらわれたレースと花柄の刺繍が印象的だ。このほかにも、カリスさんがバースデーケーキのキャンドルを吹き消したり、男性から頬にキスを受けるなど、パーティを楽しむ様子が次々と現れる。フォロワーからは「誕生日おめでとう!」と祝福メッセージで溢れ返ったほか、成長したカリスさんの姿を「とても綺麗!」「ダグラス王家の新たな世代」「最高にゴージャス」と称えた。さらに、母親の25年前のドレスをカリスさんが着回したことについて、このような声が寄せられている。「お母さんのドレスを着ているのね。本当に可愛いわ。」「キャサリンが着ていたあのピンクのドレス、私も覚えているわ!」「ママのドレスを着るなんて、アイコニック!」「キャサリンのドレスを着る姿は、気絶するほど美しい。」画像2、4〜9枚目は『CZD Instagram「The most perfect 21st I could ask for !」』『Michael Douglas Instagram「Happy 21 my darling Carys!」』『Catherine Zeta-Jones Instagram「Happy Birthday to my beautiful daughter @carys.douglas」』『Dylan Douglas Instagram「Happy Birthday Carys !」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)