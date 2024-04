【「続テルマエ・ロマエ」第6話】4月9日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「続テルマエ・ロマエ」第6話を4月9日に公開した。

第6話では、人気の浴場として栄えていたゾルファタラだが、あの世に引きずりこまれる別名「冥界の入り口」と呼ばれることに納得がいかないルシウス。現地へと向かう彼だったが……。

