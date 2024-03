隣同士の家で飼われているゴールデンレトリバーとジャーマンシェパードは、一緒にドッグランに行くなど普段から交流している。非常に仲が良く、家にいてもすぐに会いたくなってしまうようで、庭のフェンスの隙間に鼻を押し付けて相手を探すほどだった。そんな姿を見て心を痛めた飼い主たちがあるアイディアを実行すると、2匹は大はしゃぎで互いの庭を行き来して遊べるようになったという。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。

米カリフォルニア州サンフランシスコに住むミランダ・ストックトンさん(Miranda Stockton、45)は2022年、動物愛護協会にいたジャーマンシェパードの“フリッツ(Fritz、5)”を家族として迎え入れた。その同時期、隣に住むホイットニー・ティプトンさん(Whitney Tipton、35)は、ゴールデンレトリバー“トラッパー(Trapper、5)”を飼い始めた。フリッツは不安症を抱えており、他の犬と交流するのを怖がっていたという。一方、トラッパーはゴールデンレトリバー特有の天真爛漫で元気いっぱいな性格の持ち主で、2匹が友達になれることを祈り、一緒に遊ばせてみることにした。これが功を奏し、一緒にドッグランへ出かけて遊ぶほどの仲になった。非常に仲が良くなったのはいいものの、飼い主たちは仕事などがあるため、毎日一緒に出かけることはできない。しかし、人間の都合など知らない2匹は不満に思っているようで、特にトラッパーは顕著に不満を抱いていた。そんなトラッパーの姿を、ミランダさんが庭から動画撮影していた。2軒の間には木製のフェンスが設置されており、フェンスを越えるどころかお互いの姿を見ることすらできない。少しでもフリッツに近づきたいトラッパーは、フェンスの下にあるわずかな隙間を見つけ、顔を押し込んだり腕を伸ばしたりしている。明らかに通ることはできない小さな隙間だが、トラッパーは地面に寝転がり、身をよじるようにして隙間を通ろうとしているように見える。フリッツはそんなトラッパーに近づくと、寂しそうにトラッパーの鼻に触れている。あまりにも必死なトラッパーの姿に心を痛めたミランダさんは、ホイットニーさんに「2匹専用の小さなドアを作ってみたらどうか?」と相談した。だが、ホイットニーさんは「そんなの変よ」と乗り気ではなかった。ミランダさんはホイットニーさんの夫ジョー・パークスさん(Joe Parks、35)に、写真共有サービス「Pinterest」で見つけた犬用ドアの画像を送ると、ジョーさんもこれを気に入ったという。しかし、ミランダさんの夫ジョシュ・レベンソンさん(Josh Levenson、47)も最初は気が進まなかったため、すぐには実行できなかった。ミランダさんがドアの画像を大工に見せて見積もりを出してもらうと、600ドル(約9万円)で設置できることが分かった。お互いに半分ずつ費用を負担することで、ホイットニーさんやジョシュさんも納得し、ついにドアが取り付けられた。ミランダさんとホイットニーさんは、仕事から帰ってくるとドアを開け、2匹を遊ばせるようになった。ネット上に公開された動画には、ドアを開けてもらうとすぐにお互いの庭を行き来し、追いかけっこをして大はしゃぎするトラッパーとフリッツの姿が映っていた。ミランダさんは、「ドアを設置したおかげで、フリッツはかなり自信をつけることができました。トラッパーの方へ近づいていって、遊び始めるんです」と話しており、不安症のフリッツはトラッパーとの交流を楽しめているそうだ。ドアを通って互いの庭を行き来する様子を捉えた動画には、「トラッパーが隙間から腕を伸ばす様子が、本当に悲しそう」「お隣同士でこのアイディアを実行した飼い主さんたちが素晴らしい」「素敵なご近所関係が羨ましいよ」「これは最高のアイディアだね」「楽しそうなのが伝わってくる」「うちもお隣さんとこれをやりたい!」など、称賛や羨望の声が寄せられた。ちなみに昨年4月にはカナダで、飼い主の引っ越しを機に“遠距離恋愛”となった2匹の犬が、ビデオ通話でお互いの姿を見て呼びかけ合う様子を捉えた動画が話題を呼んでいた。画像は『Talker 「Neighbors build door in fence so their dogs visit each other」(SWNS)』『Fritz da Emotional Manipulator TikTok「When you can’t take it anymore & finally convince your neighbors to build your dogs’ BFF Door.」』『Rollo and Sadie TikTok「When you really miss your bestie」』『Hollister Faulconer Instagram「Thank you for being a friend」』『Barney TikTok「Puppy love」』『Sazrah TikTok「Reply to @kehrehhnn」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)