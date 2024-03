丸福珈琲店×あさみみちゃん！コラボスイーツが登場＆ステッカープレゼントも

丸福商店が展開する丸福珈琲店で、4月1日(月)〜30日(火)の期間、丸福珈琲店×あさみみちゃん「あさ福珈琲店」コラボフェアが開催される。実施店舗は、大阪のHEPナビオ店、東京のヨドバシAKINA店、神奈川の川崎アゼリア店の3店舗だ。

春を感じるコラボメニューが登場



丸福珈琲店×あさみみちゃん「あさ福珈琲店」コラボフェアでは、期間限定で丸福珈琲店があさみみちゃんに!かわいいスイーツが登場する。



TikTokクリエーターズアワード2023“Rising Creators of the Year”受賞をお祝いしたお花のブーケのような苺パフェ「あさみみちゃんRising Creators of the Year受賞お祝い苺ブーケパフェ」単品1,692円(税込)や、春らしい甘酸っぱい苺ミルク「あさみみちゃん あまおう苺ミルク」単品990円(税込)、



あさみみちゃんの表情が選べる「あさみみちゃん 春のわくわくホットケーキ」単品1,595円(税込)が楽しめる。

500枚限定でステッカーをプレゼント



また、ステッカープレゼントを実施。

コラボメニュー1商品注文につき、丸福珈琲店×あさみみちゃん「あさ福珈琲店」ステッカー1枚がプレゼントされる。絵柄は2種類で各種250枚ずつ、合計500枚限定配布となっている。なお、ステッカーは2種ともに各店配布予定枚数に達し次第、配布終了となる。

丸福珈琲店に足を運び、丸福珈琲店×あさみみちゃん「あさ福珈琲店」コラボフェアを楽しんでみては。

■HEPナビオ店

住所:大阪府大阪市北区角田町7-10 HEPナビオ7F

■ヨドバシAKIBA店

住所:東京都千代田区神田花岡町1-1 東京秋葉原ヨドバシAKIBA 4F

■川崎アゼリア店

住所:神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地2-1067 川崎アゼリアB1F

丸福珈琲店HP:https://marufukucoffeeten.com/

X:https://twitter.com/marufuku_coffee

あさみみちゃんHP:https://asamimichan.com/

X:https://twitter.com/asamimichaan

(ソルトピーチ)