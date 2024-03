イオンモールナゴヤドームにオープン！ベースボールフィールド トゥ フューチャー

ロイヤルはベースボールの専門店「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」を愛知県名古屋市にあるバンテリンドーム ナゴヤ(旧:ナゴヤドーム)に隣接する複合型施設、イオンモールナゴヤドーム前3Fにオープンしました。

店名 : ベースボールフィールド トゥ フューチャー

所在地 : 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目102番3号

イオンモールナゴヤドーム前 3F

営業時間 : 10:00〜21:00

オープン日: 2024年3月15日(金)

HP :

https://baseballfieldtofuture.jp/

総延床面積、約180坪の店内には国内外の様々なベースボール用品を完備。

少年野球や部活動・草野球などの活動をされている方に向けた、様々なギア用品はもちろんのこと、ベースボールファンなら誰もが欲しくなる様な、MLBを中心としたユニフォームやキャップ等のグッズなど豊富な品揃えを誇る旗艦店となります。

さらに、店内にはバーチャル大型スクリーンのバッティングゲージを完備しており、シミュレーションバッティングができるコーナーの他、硬式球のティーバッティングなども出来る環境を完備。

シミュレーションバッティング

ティーバッティング

店内には、オーダールームも設置してるので、ゆっくりと落ち着いた環境で大事なチームオーダーを作ることが出来ます。

チームオーダー

さらに、今後はグローブ工房も開設予定であり、リペアはもちろんのこと、自分だけのカスタムグローブのオーダーも出来る様になります。

豊富な商品だけで無く、「シミュレーションバッティング」や「ティーバッティング」のほかに「オーダールーム」「グローブ工房」など、店内にいるだけでも楽しめる体験・体感型店舗となっています。

