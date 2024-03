SNS総フォロワー数約190万人！ 吉田能シェフ監修のコスパが高すぎるイタリアンが表参道ヒルズにオープン（東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は表参道駅ヒルズにオープンした、フランス料理界で活躍する吉田能シェフ監修のイタリアンダイニング。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

SPICA(東京・表参道)

普通には戻れないミントのジェノベーゼ 写真:お店から

2024年3月、表参道駅から徒歩2分ほどの場所にある複合施設「表参道ヒルズ」の本館3階に、ジャンルレスなイタリアンダイニング「SPICA」がオープンしました。「George ジョージ」の名でYouTube登録者数100万⼈突破、SNS総フォロワー数約190万人というメガコンテンツを抱えるシェフ・吉田 能氏がメニュー監修を手掛けます。

吉田シェフは、東京都内のホテルレストランでキャリアをスタートした後、渡仏。パリ「ドミニク・ブシェ」で修業し、帰国後「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出されている六本木の名店 「ピエール・ガニェール」に勤務。以降同じく「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」に選出されている銀座の名店「ドミニク・ブシェ トーキョー」に入り、グループのエグゼクティブシェフとして活躍してきました。2022年、白金台に8席のみのカウンターフレンチ「CIRPAS」をオープンし、ミシュランガイド東京2024「セレクテッドレストラン」に選出されています。まさに現在のフランス料理界で活躍する一人です。また、これまで培った技術をもとに、ジャンルにとらわれず家庭でも簡単に再現できる料理から、プロ目線の本格的な料理まで幅広いコンテンツの配信も行っています。

同店では新たな試みとして、カジュアルイタリアンを中心とするジャンルレスな料理や、動画で見た“あの料理”をさらに進化させた一皿、同店のために開発したここでしか食べられない料理の数々を楽しむことができます。

店内 写真:お店から

窓一面に表参道のケヤキ並木が広がる洗練されたスタイリッシュな店内は、昼は日が差し込み明るく開放的で、夜は照明が絞られ大人の雰囲気に。各所にグリーンが置かれた広々とした空間に、客席は134席用意。ランチとディナータイムで異なるムードの中、思い出に残る素敵なひと時を過ごせます。

シェフが辿り着いた圧巻の仔羊ハンバーグ 写真:お店から

シグネチャー料理「シェフが辿り着いた圧巻の仔羊ハンバーグ」2,200円をはじめとする多様なアラカルトに加え、シェフズコースでのみ味わえる「〆の濃厚ビスクリゾット」は、蟹の濃厚な旨みと香味野菜にトマトが渾然一体となるSPICAの象徴的な一皿。

48時間かけて作る仔羊のリガトーニ 写真:お店から

パスタは、爽やかな後味の「普通には戻れないミントのジェノベーゼ」1,700円や、軟らかく煮込まれた仔羊の旨みが凝縮した「48時間かけて作る仔羊のラグーとリガトーニ」2,000円など、吉田シェフのセンスが光る品々が好評を得ています。また、同店の味を堪能できるディナータイムの「シェフ吉田能のシェフズディナーコース」5,500円はハイクオリティで高コスパと、ゲストを喜ばせています。

ランチ 写真:お店から

ランチタイムは平日限定「彩りサラダビュッフェとパスタのランチ」2,500円、「シェフ吉田能のシェフズランチコース」平日3,500円・土日3,800円を用意。全てのランチコースで楽しめる、手間暇かけた旬の新鮮な野菜を9種類味わえるサラダビュッフェは満足度が高いと人気になっています。

飲むアラビアータ 写真:お店から

ワインセレクトは「CIRPAS」のソムリエであり、吉田シェフの右腕としても活躍する古内 将道氏が担当。厳選したワインがさらに料理の完成度を高めます。ワイン以外のドリンクにもこだわっていて、定番のカクテルの他、トマトとチリの辛みがくせになるブラッディメアリー「飲むアラビアータ」1,300円や、八丁味噌と和紅茶の組み合わせがユニークな「発酵×マンゴー×発酵」1,300円などのシグネチャーカクテルやノンアルコールのモクテルも数多く取り揃えています。

吉田シェフ独自の視点で料理の本質を追求する料理動画のメニューが、洗練されたひと皿へ昇華する「SPICA」。話題の新店へ足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

シェフが辿り着いた圧巻の仔羊ハンバーグ 出典:グルメ@丸の内OLの記録さん

『【お料理】

◯ 前菜

・雲丹と季節野菜のなめらかパンナコッタ

・彩り野菜 ビネグレット

美しいサラダです。

ズッキーニを生でいただいたのですが柔らかさとしっとりさが印象的です。

柑橘の香りが爽やかなビネガー調のドレッシングであっさりと頂けました。



◯48時間煮込んだ仔羊のラグーとリガトーニ

固めに茹でられたパスタです。

コクがある味で、丁寧に煮込まれているのが頷けます。

柔らかい仔羊のお肉はほろほろで満足度がかなり高かったです。



◯シェフが辿り着いた圧巻の仔羊ハンバーグ

数量限定のメニューです。

仔羊のハンバーグを形成した後に網脂で巻いて作っている様子を見て即決。

骨付きで焼き上げているので手で豪快にいただいてもよし、ナイフとフォークでいただいてもよしのスタイルでした。

肉肉しさは残しつつ、なかから肉汁が溢れてきました。



◯ティラミス

たっぷりティラミスに圧巻です。

コクがありつつもさっぱりとしたマスカルポーネに、苦さが抑えられたしっとりとしたスポンジ部分が相性抜群でした。

万人受けするティラミスという印象です。



◯食後のカフェ



【ドリンク】

ワイン、カクテル、モクテル等ドリンクメニューが充実しているので相手を選ばないラインナップでした。



【接客】

一つ一つ丁寧に説明してくださる上に、グラスが空いている時のお気遣い等の細かいご配慮頂き終始気持ちよく利用をさせていただけました。



表参道ヒルズ内で夜景を見ながらいただける上に大満足のコースが5500円と高コスパなのでまたお邪魔したいと思います』(グルメ@丸の内OLの記録さん)

出典:Jerky_Jerkyさん

『素材本来の美味しさや新たな魅力が引き出された料理の数々はどれも必ず食べるべき品々でした!

ワインも美味しかったですが、オリジナルカクテル

「飲むアラビアータ」は個人的には食前酒に大変おすすめです!

前菜からパスタとメインまで堪能できました!

サービスの方々も入り口から笑顔でフレンドリーでした』(Jerky_Jerkyさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆SPICA住所 : 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館 3FTEL : 050-5592-7735

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post SNS総フォロワー数約190万人! 吉田能シェフ監修のコスパが高すぎるイタリアンが表参道ヒルズにオープン(東京・表参道) first appeared on 食べログマガジン.