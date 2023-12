動物園で飼育されている動物に人間が襲われるという事故は、その多くが動物に近づきすぎたことにより起きている。このほどパキスタンの動物園で、トラの囲いの中へ侵入した男性が、職員によって遺体で発見された。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

パキスタンのパンジャーブ州バハーワルプルにある「バハーワルプル動物園」で現地時間6日午前11時30分頃、飼育場所の清掃のためにやってきた職員のイナヤット・マシさん(Inayat Masih)が、トラの囲いの中で男性の遺体を発見した。

遺体の所持品から、亡くなったのは同州ラホール出身のムハンマド・ビラーワル・ジャヴェッドさん(Muhammad Bilawal Javed)と判明しており、『BBC(英国放送協会)』のウルドゥー語版によると、イナヤットさんは囲いの中にいるトラが靴をくわえていることに気づき、中を調べてみたところ血まみれのムハンマドさんの遺体があったという。

遺体にはトラに襲われたとされる爪痕が残されており、他に注射痕も見つかったことから、彼が薬物の常習者だったことが分かっている。なお、パキスタンのニュース番組『Geo News』の映像には、トラがムハンマドさんの黒い靴を噛んで遊んでいる様子が映っていた。

ムハンマドさんがどうやって囲いの中に入ったのかは明らかになっていないが、バハーワルプル当局のザヒール・アンワル氏(Zaheer Anwar)はこのように述べている。

「これまでの調査からして、これは良識のある人間の行動ではないように見えます。普通なら囲いの中に飛び込みませんよね。囲いは頑丈に作られていますが、その裏手にはハシゴがあり、そこから囲いの中に飛び込んだのかもしれません。」

また、パキスタンの救急サービス「Rescue 1122」の職員であるザファルラさん(Zafarullah)によると、遺体は死亡してから数時間ほど経っていたようだが、ムハンマドさんがその場所にいつ侵入したのかについては分かっていないという。

同動物園は調査の結果が出るまで一時閉鎖されることとなり、今後は園内に監視カメラを増設する予定とのことだ。

