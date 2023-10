アメリカの高校で働く女性教師が、ネット上に性的なコンテンツを投稿していたことが明るみに出て停職処分を受けた。のちに女性は自主退職したが、教壇に立つ身だったことから批判の声があがった。しかし彼女が「給与の足しに」と投稿を始めた理由に、援護する意見も少なくないようだ。米ミズーリ州の日刊紙『St. Louis Post-Dispatch』などが報じた。

米ミズーリ州フランクリン郡セント・クレア市にあるセント・クレア高校で英語教師だったブリアンナ・コッページさん(Brianna Coppage、28)は、9月27日に停職処分を受け、のちに学校に申し出て自ら退職した。

ブリアンナさんが自主退職を申し出る以前、カイル・クルース教育長(Kyle Kruse)は声明で「最近、ある教師が不適切な内容のコンテンツをインターネットに投稿した可能性があると通告されました。学区はこの件に関して包括的な調査を行うため、弁護士を雇いました。調査結果が出た際には弁護士の指導を受けながら、理事会の方針に沿ったしかるべき措置を取ります」と説明していた。

ブリアンナさんが、フォロワーまたは“ファン”専用のコンテンツを提供することができるSNSサービス『OnlyFans』で性的なコンテンツの配信を始めたのは、副業として給料を補うためだったという。しかも『OnlyFans』は、配信コンテンツを購読者のみに限定して公開することができるため、ブリアンナさんにとって自分の身元を隠すのに都合がよかった。

ブリアンナさんは現在、『OnlyFans』で毎月8000ドル(約120万円)から1万ドル(約150万円)の収入を得ているという。2022年に彼女が教職で得た給与は約4万2000ドル(約628万円)だったことから、収入の差は歴然だ。ブリアンナさんによると、ミズーリ州は全米でも最低の給与水準だそうで、「私にとって収入を補うことは必然なのです」と話している。

教師よりもかなりの収入を得る術を見つけたブリアンナさんだが、生徒と信頼関係を築くことなど教師の仕事にはやりがいを感じていたという。2018年から教壇に立っていたブリアンナさんは、同高校に赴任して2年目で、1年生と2年生を受け持っていた。停職処分を受けた時点で、彼女は「教育委員会はまだ決定を下していないと言っています。でも、もう教壇に立つことはないだろうということは重々承知しています。悲しいです。生徒たちに会いたいです」と話していた。

ブリアンナさんの行いは、教育者としての立場を考えると不適切であると考える人も多いであろう。しかしブリアンナさんは、校内にいる間に撮影したり、コンテンツを投稿したりしたことはないと主張しており、「(性的コンテンツの配信は)教えることとは別で、完全にプライベートでの範囲での行いです」と語った。

またブリアンナさんは、「教師は生徒の道徳的指導者であるべきですが、私はそれに反対してはいません。私は学校のカリキュラムを教え、生徒に読み書きを教えただけで、私の考えや信念を指導したわけではありません」と述べ、「人々が私をどう思うかは分かりませんが、ただ私は違法なことはしていません」と強調した。

今回の停職処分が表面化して以来、ブリアンナさんのアカウントは約100人の新規購読者を獲得し、購読料も2倍以上になったそうで、ブリアンナさんは今後も投稿し続けるつもりだという。

ブリアンナさんは、『OnlyFans』にアカウントを立ち上げたことについて「後悔はしていません。タブー視されたり、恥ずべきことだと思う人もいたりするでしょうが、セックスワークが恥ずべきことだとは思いません」と語っている。

そんなブリアンナさんをサポートする声もあがっており、特にブリアンナさんの教え子の親たちから予想外の支援が寄せられているという。ブリアンナさんが教師に戻れるようにと嘆願書まで出されており、10月16日までに2,800人以上の署名が集まった。

今回のニュースを見た人々からは、「教師として命の危険がある場所で働くと4万2000ドル。寝室で淫らなポーズを取るとその6倍。難しい選択だ」、「給料は安いけど、休みも多いし、教職にはメリットもある」といったコメントがあがっている。

