ファミリーマートでは、2023年8月22日よりファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」を開催!

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の2.5周年を記念して、全13種類の“美味(ウマ)すぎる”コラボフードを始めとする商品が多数ラインナップ。

「サクラローレル」役を務める声優の真野美月さん、「シンボリクリスエス」役を務める声優の春川芽生さんが登場するイベントの様子とあわせて紹介していきます。

ファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」

ファミリーマートは、2023年8月22日(火)よりファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」を開催!

「2.5周年記念サマーキャンペーン」ではゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の2.5周年を記念して、全13種類の“美味(ウマ)すぎる”商品を発売。

さらに期間中は、ファミリーマート店内のいたるところにウマ娘が登場します。

また、対象商品のご購入で「海辺で遊ぶウマ娘たち」がテーマの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズがもらえるキャンペーン、ファミリーマート限定のコラボグッズ、ファミペイWEB予約限定のグッズを発売するほか、ウマ娘のキャラクターボイスを務める人気声優陣による限定ムービーの放映や店内放送など、盛りだくさんの企画も!

さらに、今回新たに「サクラローレル」「シンボリクリスエス」といった、2022年2月に実施した「ウマ娘 プリティーダービー1周年キャンペーン」には登場しなかったキャラクターも参戦します。

全13種類のコラボレーション商品

ゲーム内で登場するシーンやキャラクターたちをイメージした、全13種類のコラボ商品が登場。

パワーがみなぎるスタミナ満点の“美味すぎる”商品を紹介していきます。

オグリキャップのばくだんむすび(から揚げマヨネーズ)

価格:221円(税込238円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

腹ぺこ大食いキャラのオグリキャップにぴったりな、約140gのごはんに、甘辛だれで味付けしたから揚げとマヨネーズをトッピングしたおむすび。

ごはんも具材も食べ応えがある一品となっています。

※北海道地区はデザインが異なります。

サクラローレルの大盛野菜スティック(味噌マヨ)

価格:389円(税込420円)

発売地域:全国(北海道を除く)

発売日:2023年8月22日(火)

通常の野菜スティックの約1.5倍量の野菜に、紫キャベツ、黄色パプリカを加えた商品。

サクラローレルのチャームポイントである紫・黄色の耳飾りを表現しています。

マチカネタンホイザのにんじんハンバーグ

価格:462円(税込498円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

ウマ娘に登場する「にんじんハンバーグ」を再現。

あのおなじみの見た目を再現できるよう、細長くカットした人参をトッピングしました。

※付け合わせとしてにんじんが入っています。(ハンバーグの中ににんじんは入っていません)

ゴールドシップの大盛ソースやきそば からし&マヨネーズ

価格:523円(税込564円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

ゴールドシップがやきそばを販売しているシーンをイメージした商品です。

甘みの強い味わいのソースやきそばに、定番の豚肉、キャベツ、紅生姜、揚げ玉などをトッピング。

別添のマヨネーズとからしで味変も楽しめます。

アドマイヤベガのBLT&野菜ミックスサンド

価格:313円(税込338円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

アドマイヤベガが作るサンドイッチを再現。

ベーコン・レタス・トマトにきゅうりを加え、歯ごたえを出すために、人参・紫キャベツを合わせました。

ライスシャワーのはちみつパン

価格:128円(税込138円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

朝食はパン派であるライスシャワーと、ゲーム内にも登場するはちみつパンを掛け合わせた商品。

ふんわりもっちりとした食感のパンに甘酸っぱいはちみつゼリーと塩味の効いたマーガリンをサンドしました。

専用の型を使用し、ハチの巣をイメージした見た目にしています。

※沖縄県は仕様と価格が異なります。

マヤノトップガンのベイクドクッキードーナツ(はちみつ&りんご)

価格:165円(税込178円)

発売地域:全国(沖縄県を除く)

発売日:2023年8月22日(火)

りんごと相性がよいはちみつを組み合わせ、甘い食べ物が大好きなマヤノトップガンにぴったりのスイーツにしました。

ドーナツ型に焼き上げたクッキー生地に、はちみつクリームと蜜漬けりんごをサンドしてあります。

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き2

価格:213円(税込230円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

ミルク味のクリームが入ったまんまる焼き。

パッケージは全3種類、焼き印は全6種類。

全12種類のオリジナルシール(ランダム)付きです。

ウマ娘のはちみードリンク

価格:184円(税込198円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

ウマ娘に登場する「はちみードリンク」をイメージしたチルド飲料です。

パッケージデザインは全5種類です。

ウマ娘 プリティーダービー アイスバー

価格:180円(税込194円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月22日(火)

ウマ娘に登場する「はちみードリンク」をイメージしたアイスバー。

パッケージは2種類展開、全10種類のオリジナルシール(ランダム)付きです。

ウマ娘 プリティーダービー ぱかうけ 復刻出汁香るたこ焼き風味

価格:148円(税込159円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月29日(火)10:00〜

ゲーム内育成シナリオで作る“出汁の香りがたまらないたこ焼き”を再現した小さなばかうけ。

全20種類のオリジナルシール(ランダム)付きです。

アポロチョコレートウマ娘

価格:647円(税込698円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月29日(火)10:00〜

キタサンブラック、サトノダイヤモンド、カレンチャンのオリジナルデザインパッケージに、オリジナルのミニアクリルスタンド(全2種類)1個が入ったチョコレートです。

ポイフルウマ娘

価格:647円(税込698円)

発売地域:全国

発売日:2023年8月29日(火)10:00〜

キタサンブラック、サトノダイヤモンド、カレンチャンのオリジナルデザインパッケージに、オリジナルデザインのミニアクリルスタンド(全2種類)1個が入ったグミです。

数量限定のホットスナック袋(ファミチキ袋)

2023年8月26日(土)より、数量限定で「ウマ娘」がデザインされたホットスナック袋(ファミチキ袋)が登場します。

描きおろしの「オグリキャップ」「スペシャルウィーク」が描かれたデザインです。

※各店舗なくなり次第終了となります。

※店舗によって開始日は異なります。

ここでしか手に入らないグッズが当たる、ファミマのアプリ スタンプ企画

・キャンペーン期間:2023年8月22日(火)〜2023年9月11日(月)まで

・応募期間:2023年8月22日(火)〜2023年9月15日(金)まで

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示し、対象のウマ娘のコラボ商品を買うと1品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じて、好みのコースに応募すると抽選でキャンペーン限定オリジナルアイテムが計120名に当たります。

スタンプ5個コース:ウマ娘のはちみードリンクポーチ+タオルセット(100名)

はちみードリンクのカップの形をしたポーチとオリジナルデザインのタオルのセットです。

スタンプ10個コース:ウマ娘のファミチキ袋クッション(20名)

数量限定のファミチキ袋をクッションにしました。

サイズは実際のファミチキ袋の約2.8倍です。

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

※ウマ娘 プリティーダービー ぱかうけ 復刻出汁香るたこ焼き風味、アポロチョコレートウマ娘、ポイフルウマ娘およびホットスナック袋(ファミチキ袋)はコラボ商品コースのスタンプ対象外です。

※対象商品は店頭のPOPをご確認ください。

ファミリーマート限定オリジナルグッズがもらえる・当たるキャンペーン

店頭でもらえるキャンペーン

キャンペーン期間:2023年8月22日(火)〜2023年9月11日(月)※景品がなくなり次第終了

期間中、対象商品のお菓子を3個購入で、キャンペーン限定のオリジナルアイテムがもらえます。

第1弾の2023年8月22日(火) 10:00〜は、「キャンペーン限定!オリジナルA4サイズクリアファイル(全4種類)」が、

第2弾の2023年9月5日(火) 10:00〜は、「キャンペーン限定!「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ドット絵アクリルチャーム(全5種類)」が登場します。

ファミマのアプリ スタンプ企画

キャンペーン期間:2023年8月22日(火)〜2023年9月11日(月)

応募期間:2023年8月22日(火)〜2023年9月15日(金)

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品のお菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じて、応募すると抽選でキャンペーン限定オリジナルアイテムが合計120名に当たります。

スタンプ5個コースはオリジナルA4クリアファイル4種類+オリジナルブロマイド8種類セット(100名)

描き下ろしイラストのオリジナルクリアファイルとブロマイド8種類のセットです。

スタンプ10個コースはオリジナルキャンバスアート(声優サイン入り)(20名)

描き下ろしイラストを使用したアートフレームで、「ウマ娘 プリティーダービー」のキャラクターボイスを務める、声優7名のサイン入りです。

<サイン記入声優一覧>

上田瞳さん(ゴールドシップ役)

真野美月さん(サクラローレル役)

春川芽生さん(シンボリクリスエス役)

石見舞菜香さん(ライスシャワー役)

遠野ひかるさん(マチカネタンホイザ役)

菊池紗矢香さん(ホッコータルマエ役)

星谷美緒さん(マヤノトップガン役)

ファミリーマート限定オリジナルグッズ

トレーディングBIG缶バッジ 全7種類(絵柄はランダム)

価格:700円(税込770円)

発売日:2023年8月24日(木)10:00〜

発売地域:全国のファミリーマート約3,000店

ゴールドシップ、

サクラローレル、

シンボリクリスエス、

ホッコータルマエ、

マチカネタンホイザ、

マヤノトップガン、

ライスシャワーの7種類。

アクリルスタンド 全7種類

価格:1,500円(税込1,650円)

発売日:2023年8月24日(木)10:00〜

発売地域:全国のファミリーマート約3,000店

ゴールドシップ、

サクラローレル、

シンボリクリスエス、

ホッコータルマエ、

マチカネタンホイザ、

マヤノトップガン、

ライスシャワーの7種類。

B2サイズ タペストリー 全1種類(ファミペイWEB予約販売)

価格:3,500円(税込3,850円)

ファミペイWEB予約受付:2023年8月22日(火)10:00〜2023年9月5日(火)23:59

※予定数量に達し次第受付終了となります。

マルチコピー機「ファミマプリント」限定コンテンツ

全販売期間:2023年8月22日(火)〜2023年10月16日(月)

【Vol.1】 全30種:2023年8月22日(火)10:00〜2023年10月16日(月)23:59まで

【Vol.2】 全30種:2023年8月29日(火)10:00〜2023年10月16日(月)23:59まで

【Vol.3】 全28種:2023年9月5日(火)10:00〜2023年10月16日(月)23:59まで

各価格:L判 税込200円、2L判 税込300円

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にも本キャンペーンの限定コンテンツが登場します。

「ウマ娘 プリティーダービー」2周年記念広告デザインをベースとした全88種類のブロマイドが初登場します。

※各期間においてお好きなデザインが選べます。

※画像はイメージです。

※取扱いは一部店舗を除く。

ファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」発表イベント

開催日:2023年8月17日

2023年8月17日には、発表イベントを開催。

当日は「サクラローレル」役を務める声優の真野美月さん、「シンボリクリスエス」役を務める声優の春川芽生さんが登場しました。

ファミリーマートの制服をアレンジしたスタイルで登壇されたおふたり。

「サクラローレル」役の真野美月さんのおすすめメニューはずばり「サクラローレルの大盛野菜スティック(味噌マヨ)」!

通常の野菜スティックの約1.5倍量になっていて、紫キャベツと黄パプリカで「サクラローレル」のチャームポイントを表現していると解説。

「シンボリクリスエス」役の春川芽生さんのおすすめメニューは「はちみードリンク」!

なんといってもウマ娘たちの大好きなドリンクということで、おすすめしてくださいました☆

真野美月さんも、喉にいいはちみつは声優の味方ということで気になる存在なのだそうです。

全13種類の“美味(ウマ)すぎる”コラボフードを始めとする商品が多数ラインナップ!

ファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」の紹介でした。

※軽減税率対象商品につき、税率は8%で表示しております。

※数量限定の商品となります。

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

※一部地域では価格が異なる商品がございます。

© Cygames, Inc.

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post サクラローレル役・真野美月さん&シンボリクリスエス役・春川芽生さん登壇!ファミリーマート×ウマ娘 プリティーダービー「2.5周年記念サマーキャンペーン」発表イベント appeared first on Dtimes.