米ラッパーのリル・ナズ・X(23)が、自分に似ていると思った女性の写真を自身のTwitterで共有し「美容整形術に成功した」とジョークを記した。すると多くのフォロワーから「トランスジェンダーを馬鹿にしている」と非難が殺到。するとリルは「自分に似ていると思っただけだ」と逆ギレしたため、さらに批判を浴びてしまった。リルはこの後に投稿を削除し、新たな投稿で正式に謝罪の意を述べた。

リル・ナズ・Xは、2019年に開催したゲイ・プライド月間の最終日となる現地時間6月30日に、自身のTwitterを通してゲイであることをカミングアウトした。

2021年9月には、米誌『People』で妊娠中のような大きなお腹を抱えた“マタニティフォト”を公開し、デビューアルバムがもうすぐ“誕生”することを告知。それから約2週間後には自身のSNSで「陣痛が始まった」と題した動画を公開し、大きなお腹を抱えたリルが「生まれる! 赤ちゃんが生まれそうなんだ」と苦しそうにしている姿を伝えた。

その数時間後には「リル・ナズ・Xが出産(LIL NAS X GIVES BIRTH)」と題した動画で、リルが病院でデビューアルバムを“出産”する様子を披露した。

リルはこれまでに人間の血液を入れた“悪魔の靴”を666足で限定販売したり、ステージやレッドカーペットでジャンルに捕らわれないファッションを披露するなどして、大きな話題を振りまいてきた。

そんなリルが自身のTwitterである女性をジョークにする投稿をしたことで大炎上し、後日トランスジェンダーのコミュニティに謝罪することになったのだ。

批判のもととなったのは、リルが現地時間今月14日に自身のTwitterで共有した、“グロウ・プリンセス(Glow Princess)”の名で知られる女性インフルエンサー、アルマンダ・タンギュイさん(Armanda Tounghui、25)の写真だった。

画像は黒いロングのドレッドヘアを下ろしたアルマンダさんが、胸元が大きく開いたトップスを着て、自宅とみられるソファに座る様子だ。

リルはアルマンダさんが自分に似ていると思ったそうで、この写真に「美容整形術は成功だった」とジョークを記し、ハートの絵文字を添えたのだ。

しかしこれを見た多くのフォロワーが激怒し、「トランスジェンダーのコミュニティを馬鹿にしている」と非難のコメントが殺到してしまった。

しかしリルは懲りることなく、「僕はマジで、彼女が自分に似ていると言っただけだ。クソみたいに真剣になるなよ」と逆ギレしたのだ。するとさらに批判の声が溢れて、コメント欄が大炎上してしまった。そのためリルはこの投稿を削除し、謝罪のコメントを発表した。

新たな投稿でリルは「トランス・コミュニティに謝罪する。僕は、なぜその事がクールでないのかと考える代わりに、怒りであの状況に対処していた」とツイートし、「みんなに多くの愛を送るよ。ごめんなさい」との言葉を加えていた。

しかし、これでも気持ちが収まらなかったとみられるファンの女性が「この謝罪は違うよ。トランス・コミュニティの認知度を上げるために、お金やプラットフォームの共有など、具体的な方法で彼らに謝る必要がある。こんなの嘘っぱちだ!」と非難したのだ。

リルはこの投稿を共有し「くたばっちまえ」とまたもや逆ギレしたような返信をしたのだ。

するとコメント欄では「お金をつぎこむのだって、偽物の謝罪になるのでは? そっちの方が悪いよ。彼はすでに謝罪したし、常にトランスの権利を主張してきた。文字通り、自分のアルバムを彼らに捧げているよ」「彼は謝ったじゃないか。これ以上何が欲しいんだ」とリルを擁護する声が相次いだ。

