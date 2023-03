毎年3月になると、インドではヒンドゥー教の春祭り「ホーリー祭」が2日間にわたって開催される。この祭りは身分(カースト)や宗教に関係なく人々がカラーパウダーを顔に塗りつけたりカラフルな色水の掛け合いをすることで知られるが、今年のホーリー祭では日本人女性が地元の男らにセクシャルハラスメント行為を受けたことで、インドで物議を醸した。マレーシアのニュースメディア『WORLD OF BUZZ』などが伝えている。

このほどインドのホーリー祭の様子を捉えた動画が拡散され、地元インドで「国の評判を傷つけた」と怒りの声があがっている。今年のホーリー祭は今月8日と9日に行われたが、ニューデリーのパハールガンジ地区で撮影された動画には、地元の男たちから顔にカラーパウダーを塗られたりカラースプレーをかけられる女性の姿が映っていた。

ホーリー祭では、友人や家族だけでなく見知らぬ人に対してもカラーパウダーや色水を掛け合って祝うが、この男らは女性に対して頭に生卵をぶつけたり、中には胸を触る者もいたようだ。女性は日本からの観光客で、日本語で「痛い、痛い!」と訴えている。

女性は当時、「祭りの開催中は女性1人での外出は危険」と言われていたこともあり、友人ら総勢35人で祭りに参加したという。ところが通りにいた地元の男らグループは、祭りのせいで気分が高揚していたせいか歯止めが利かなくなり、女性にセクシャルハラスメント行為をしたのだ。

動画の最後には、女性の胸を別の男が触ろうとする様子が見られ、女性はすかさず男を平手打ちして路地の方に身を隠している。この動画がインド国内で拡散されると、多くの人が怒りを露わにした。

女性の安全に関する問題を扱う公的機関「デリー女性委員会(Delhi Commission for Women)」のスワティ・マリワル委員長(Swati Maliwal)は、男らグループを次のように痛烈に非難した。

「ホーリー祭で外国人にセクハラをする非常に気分の悪い動画がSNSで拡散しています。私はデリー警察に対して、この動画を調査して犯人を逮捕するよう通告しました。これは完全に恥ずべき行為だ!」

マリワル委員長がデリー警察に加害者を逮捕するよう訴えた後、警察は捜査を開始し、これまでに未成年者を含む3人を逮捕した。デリー警察副長官(DCP)のサンジェイ・クマール・セイン氏(Sanjay Kumar Sain)によると、逮捕された3人は女性に危害を加えたことを認めたそうだ。

一方で女性は、この動画は他の日本人観光客が撮影したもので、被害にあっている最中に撮影者と他の人が助けに入ったことをSNSで明かした。また女性が足を運んだ場所は治安があまり良いところではなかったとも述べている。

女性は当初、この動画とともに被害に遭ったことをTwitterに投稿したが、一部から批判や脅迫めいたメッセージが届くようになり、投稿を削除したという。その後、女性は被害に遭った側にもかかわらず、動画を見た人たちに心配をかけたとしてこのようにツイートしている。

「この度は動画やTwitterを通じて多くの方にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。インドの良い面や楽しさを伝えることが目的でありながら、多方面に心配と不安を与えてしまった事を心からお詫び申し上げます。本当にごめんなさい。」(原文ママ)

また女性はインドを愛するあまり、何度も同国を旅行で訪れているそうだ。そして今回の件について、地元警察が取り締まりを強化することで今後のホーリー祭での問題が減少することを期待するとともに、インドを愛する気持ちは今後も変わらないとして「インドと日本は永遠に“Tomodachi”です」と述べている。

ホーリー祭では人々が開放的になるせいか、一部の人は善悪の区別がつかなくなることがあるようだ。今年はジャールカンド州で、65歳の女性が死亡する事件が起きている。女性は6人の男に対して息子にカラーパウダーを塗りつけるのをやめるように訴えたところ、殴られて殺害されてしまったという。

画像は『Raj 2023年3月9日付Twitter「@DelhiPolice @ANI please check this video circulating online where goons are attacking a japanese tourist from Paharganj, decent hotel.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)