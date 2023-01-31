¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®Í½Äê¡Û2023Ç¯2·î³¤³°¥É¥é¥Þ°ìÍ÷¡Ã¡Ø¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥í¥¦¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¼ç±é¤Î¿·ºî¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
Amazon Prime Video¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¡Ë¤Î2023Ç¯2·î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¼ç±é¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥í¥¦¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¼ç±é¤Î¿·ºî¥³¥á¥Ç¥£¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ä¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¿·ºî¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
2·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥È¥Ã¥Ú¥ó ¡Á¥ê¥µ¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¢¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÈ¯¤Î¿·ºî¥³¥á¥Ç¥£¡£²Í¶õ¤Î¼Ò²ñÅÞ¤ÈÊ¡»ã¾Ê¤¬Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÁªµó³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£Ìî¿´²È¤ÇÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¤ÎÊóÆ»´±¥ê¥µ¤È¡¢¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÊ¡»ãÂç¿Ã¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤¬¡¢¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÁªµóÉôÄ¹¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡©
¡Ø¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÌî¿´Åª¤Ê»Í¿ÍÁÈ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼º¤¤¡¢Îø°¦¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¥«¥ß¡¼¥ë¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤¹ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢¥¿¥¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¥¯¥¤¥ó¤Ï¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÂçÅÔ»Ô¤ÎÌ´¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥«¥ß¡¼¥æÌò¤Ï¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¡Ê¡ØSTAR¡¡Ì´¤ÎÂå½þ¡Ù¡Ë¡¢¥¿¥¤Ìò¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥¤¥óÌò¤Ï¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¥ä¡¼¡Ê¡ØEmpire À®¸ù¤ÎÂå½þ¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼Ìò¤Ï¥·¥ç¥Ë¥¯¥¢¡¦¥·¥ã¥ó¥À¥¤¡Ê¡ØI Am the Night¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥º ¡Á¸÷¤È±Æ¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¸áÁ°3»þÈ¾¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥¤¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥¹¥ê¥é¡¼¡£6ºÐ¤ÎÌ¼¤òÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿°å»Õ¤Î¥¢¥ô¥£¥Ê¥·¥å¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÊ¤ÌÌÃËJ¤¬¼«¤é¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¢¥ô¥£¥Ê¥·¥å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÈJ¤Î¿Í³Ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£º£²ó¤ÏÈÈºá¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£·º»ö¥«¥Ó¡¼¥ë¡¦¥µ¥ï¥ó¥È¤Ï¶¸µ¤¤Î¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ì¿·ü¤±¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ç¤ë¡£
¥¢¥ô¥£¥Ê¥·¥å¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥·¥§¡¼¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Á¥ã¥ó¡Ê¡ØLUDO ¡Á£´¤Ä¤ÎÊª¸ì¡Á¡Ù¡Ë¡¢¥«¥Ó¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ß¥Ã¥È¡¦¥µ¥À¡¼¡Ê¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥º ¡ÁÉã¿Æ¤Î³ëÆ£¡Á¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥º ¡Á¸÷¤È±Æ¡Á¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡Ù
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡£ËÁ¸±¹¥¤¤ÇÇÈÍðËü¾æ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Í¿Í¤Î¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¯¡£½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ä°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÎø¤Ê¤É¡Ä°¦¤ÎÍßµá¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©
ÆÈÀêÍß¤Î¶¯¤¤¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥Ë¥¹¡£¥Í¥ì¤ÏÎø°¦°ÍÂ¸¾É¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´°àú¤ÊÃË¤Ç¤âÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ù¥ó¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¥¾¡¼¥¤¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊä¤¦¡£¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤âÎø°¦¤ËÇº¤à¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¶¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
2·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¡Ù
¸áÁ°3»þÈ¾¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥¤¥ó¥ÉÈ¯¡£º¾µ½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢Èà¤ò¼é¤ë»ÈÌ¿¤òÉé¤Ã¤¿Ç®·ìÁÜºº´±¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥ê¥é¡¼¡£
2·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥í¥¦¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ê¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¡Ë¤È¡¢¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥ô¥£¡¼¥Ë¥å¡Ê¡Ø¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¥ó Àé¤ÎÏÇÀ±¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤Â²¤È¿Í´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥¤Â²¤«¿Í´Ö¤«¡¢¤É¤Á¤éÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤«ÌÂ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥í·ÙÉô¤Ï·Ù»¡¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥§¥¤¤Î¥ô¥£¥Í¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¤¤¬¼õ¤±¤¿ÉÔÅö¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤È°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÀï¤¦³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥í¥¦¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ô¥«¡¼¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
¡Ø¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È±é¤¸¤ë¥Ô¥«¡¼¥É¤¬ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤«¤é½õ¤±¤òÆÀ¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤ªÆë¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ô¥«¡¼¥É¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ø¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥à¥ê¥¨¥¿¤Î¼ó¡Ù
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¥á¥¥·¥³¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î¿ÍÊª¡¢¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥à¥ê¥¨¥Ã¥¿¤È¥«¥ê¡¼¥¸¥ç¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÃÄ·ë¤¹¤ëËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡£
¥Û¥¢¥¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡Ê¡ØMONARCA/¥â¥Ê¥ë¥«¡Ù¡Ë¡¢¥«¥ê¡¼¥¸¥ç¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¹¥Ú¥¤¥Ä¥§¡Ê¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥¢¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
2·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù
¸áÁ°9»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¼Ò°÷¤È¾å»Ê¤Î´Ø·¸¤òÄÉ¤¦¥³¥á¥Ç¥£¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óLA¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¥³¥ó¥×¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¤¿¤á¿·¤·¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥¹Ž¥¥Ñ¥È¥Õ¤¬¸Û¤ï¤ì¤ë¡£¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤Í×µá¤ä²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¿¤ï¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥°¥í¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¡Ê¡Ø¤¤Ã¤È¡¢À±¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼¡¦¥ª¥°¥ì¥¤¥Ç¥£¡Ê¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ë¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥«¥ì¥í¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Î½÷¡Ù¡Ë¡¢¤é¤¬½Ð±é¡£
¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥¹¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡Ê¡Ø¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡¡¥¿¡¼¥Ê¡¼²È¤Î»Ò¼é¡Ù¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ð¥Ó¥í¥ó¡Ù¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë