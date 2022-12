ポルトガル対ウルグアイ戦で撮影されたファンの様子に海外注目

カタール・ワールドカップ(W杯)を応援する日本人サポーターが「親愛なる上司へ」とメッセージを掲げて話題となったなか、海外サポーターが「上司は在宅勤務していると思っている」と掲げて爆笑の声が上がっている。

国際サッカー連盟(FIFA)の公式ツイッターなどが取り上げ、1人の日本人男性サポーターが脚光を浴びた。紙に「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEEK OFF!(親愛なる上司へ 2週間の休暇をありがとうございました)」とのメッセージが綴られ、カタールW杯を現地観戦すべく会社から2週間の休暇許可をもらい、感謝の言葉を届けていた。

その流れを受けたのか、海外サポーターが驚きの告白をしている。カタールメディア「Msheireb Platform」は「ポルトガル対ウルグアイ戦でのファンのメッセージ」と紹介し、1枚の写真を添えた。とある人物が「MY BOSS THINKS I AM WORKING FROM HOM(私の上司は在宅勤務していると思っている)」と記した紙を手に持ち、スタジアム内で撮影した写真に収まっている。

そんな投稿に「なぜ彼を晒すのか?(笑)」「彼は自分の状況を暴露した。でも変装していて分からない」「メンタル強いな」「ハハハ」などの声が上がり注目を集めていた。(FOOTBALL ZONE編集部)