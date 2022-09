9月17日、カプコンが『ストリートファイター6』ローンチ時のプレイアブルキャラクター18体を発表しました。同時に18体のキャラクターが描かれたオープニングムービーも公開されています。

『ストリートファイター6』World Tourオープニングムービー:強さってなんだろう?(YouTube)

https://youtu.be/w3FwUE3kXcU



プレイアブルキャラクター一覧:

ルーク

ジェイミー

マノン

キンバリー

マリーザ

リリー

JP

ジュリ

ディージェイ

キャミィ

リュウ

エドモンド本田

ブランカ

ガイル

ケン

春麗

ザンギエフ

ダルシム



https://twitter.com/StreetFighter/status/1570795160577126400

この発表を受け、海外のゲームファンからは次のような声が集まっています。

・18体とか少ないよ

・すでに情報漏れてたよね

・楽しみだ

・キャミィ!

・豪鬼(Akuma)がいない

・フェイロン追加してくれ

・リリーがいたよ

・エドはどこいった?

・ローンチ時には18体じゃなくてせめて20体だよな

・早くプレイしたいよ

・まあ即買いだな

『ストリートファイター6』は、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、PC向けに2023年発売予定となっています。価格は未定です。

公式サイト

https://www.streetfighter.com/6/[リンク]

※画像とソース:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003318.000013450.html

(執筆者: 6PAC)