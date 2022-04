妊娠に気づかないまま出産を迎えた女性については何度か報じられているが、このほどオーストラリア在住の女性がシャワーを浴びている最中に男児を出産したという。定期的に生理が来ていたことから妊娠していることに全く気づかなかった女性は、妊娠後期にラグビーで怪我をしてレントゲン写真を撮ったこともあったそうだ。また出産1か月前に受けた妊娠検査では、陰性だったとも明かしている。『Metro』『The Daily Star』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

豪ニューサウスウェールズ州で暮らすディミティ・ボネットさん(Dimitty Bonnett、28)は2月26日、自分が妊娠していることを全く知らないまま第3子を出産した。

ディミティさんと夫ジェイソンさん(Jason、42)はこれまで、家族構成は4人がベストだと考えていた。夫妻にはネイト君(Nate、5)とダーシーちゃん(Darci、3)という2人の子供がいるため、3人目をもうける予定はなかったという。

ディミティさんは突然の出産に至った経緯をこう振り返った。

「妊娠には全く気づいていませんでした。私は体重が変動する方なので数キロ増えても何とも思いませんでしたし、定期的に生理もありました。1か月前には飛行機にも乗ったし、出産の6週間前にはラグビーで怪我をしてレントゲン写真を撮ったこともあったんですから。それに1か月ほど前、念のため妊娠検査を受けた時には陰性だったのです。」

「でも出産前日の夜、ちょっとおかしいな…と思って。胃の調子が悪かったので子供たちを早く寝かせてから私もすぐ寝ました。そして夜中の1時頃に気持ち悪くて目が覚めたんです。本当はトイレに行きたいのに痛くて行けないような感じでした。その後、痛みが強くなってきたのでシャワーを浴びて楽になろうと思ったんです。夫を起こしてはいけないと思い、電気をつけずに暗いままシャワーを浴びました。そうしたら急にいきみたくなってしまって…気づいたら赤ちゃんの頭を抱えていたんです。」

突然の出来事にショックと混乱で頭が真っ白になったというディミティさんだったが、暗闇の中で何とか床に座り込み、最後の力をふり絞って強くいきんだ。そして2月26日午前1時30分に男児が誕生した。

ディミティさんに呼ばれてバスルームに駆けつけたジェイソンさんは、生まれたばかりの赤ちゃんを抱く妻の姿を見て衝撃を受けたという。

夫妻はパニックになりながらも救急車を呼び、それから約15分後に到着した救急隊員は胎盤の娩出に立ち会い、へその緒を切った。そして母子が無事であることを確認したのち「キャンベルタウン病院(Campbelltown Hospital)」に搬送した。

体重6ポンド8オンス(2948グラム)で誕生した男児はハーベイ君(Harvey)と名付けられ、母子は24時間病院で過ごした。

この突然の出来事を受け入れるまで少し時間がかかったというディミティさん。今はようやく落ち着きを取り戻したそうで、このように語っている。

「あまりに衝撃的な出来事だったので、最初の数日間はぼんやりしていました。息子の名前はジェイソンの祖父にちなんでハーベイと名付けました。私たちが入院している間、ネイトとダーシーには『サプライズがあるの』と伝えて、テレビ電話でハーベイを見せたんです。すると2人とも大喜びで。特に娘はずっとお姉ちゃんになりたがっていたので、よく面倒を見てくれています。」

「私たちは何も準備できないまま出産を迎えたのですが、家族や友人たちがとても協力的で、ベビーカーやおむつ、服、ベッドなど全て用意してくれたので本当に助かりました。今回は過去2回の妊娠とはまるで違っていて、まさか自分にこんなことが起きるとは思ってもいませんでした。最初はかなりショックでしたが、今はこの子が家族の一員になったことをとても幸せに感じています。」

画像は『The Daily Star 2022年4月6日付「Mum gives birth to baby in the shower - but didn’t even know she was pregnant」(Image: Dimitty/SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)