ベーシックからトレンドまで。食にまつわる用語を解説し、食べられるお店も紹介する『食べペディア』。今回は、日本全国でブーム拡大中の韓国マカロン「トゥンカロン」。トゥンカロンとは、どんなスイーツか? その解説とともに、東西コリアンタウンの人気店をチェック!

【食べぺディア】韓国生まれの進化系マカロン『トゥンカロン』

当たり前のように食してきたけれど詳しくは知らない定番食材や料理、流行っているのは知っているけれど実はまだ食べたことがないスイーツなど、食の世界は未知の情報で溢れている。そんなときは「食べぺディア」を読んで情報アップデート! 行きたいお店も保存しちゃおう。

マカロンとトゥンカロンの違いって?

「トゥンカロン」とは、数年前からマカロンブームが続いていた韓国で、独自の進化を遂げた大きなマカロンのこと。「太ったマカロン」という意味の韓国語「トゥントゥンハンマカロン」が名前の由来で、その名のとおりフランス風マカロンとは異なるボリューミーさ!

お菓子の歴史研究家 猫井登さんによるトゥンカロン解説記事はこちら:「今っぽいホワイトデーの味って? 2021年にぴったりなホワイトデースイーツ(前編)」

「マカプレッソ 本店」のトゥンカロン 出典:odd iさん

トゥンカロンに厳密な決まりはなく、カラフルなマカロンにたっぷりのクリームをサンドしたり、ビスケットやチョコレート、フルーツなどでデコレーションしたりと、工夫を凝らした商品が各店から続々と登場。トレンドに敏感な人たちを中心に、日本でもトゥンカロンは2019年から注目され始め、2020年には本格的なブームに。 「私はトゥンカロンに恋をした 大須店」のトゥンカロン 出典:スパマキシマムさん

2021年もその勢いは止まらず、ブームの立役者となったカフェ「マカプレッソ」※ が東京・新大久保や大阪・鶴橋だけでなく京都や兵庫、埼玉にも店舗を展開するほか、トゥンカロン専門のチェーン店「私はトゥンカロンに恋をした」も登場。トゥンカロンを販売する店が、東京や大阪のコリアンタウンだけでなく全国に増えてきている。

【東京&大阪】東西コリアンタウンのトゥンカロン

【東京・新大久保】華やかなルックスが印象的な「mamaron(ママロン)」

出典:masah946638さん

JR山手線・新大久保駅から徒歩2分ほどの場所にある「mamaron(ママロン)」は、2019年7月にオープンし、ブームを引っぱってきたトゥンカロン専門店。

ふわっとした食感のマカロンで、オレオやいちごみるく、抹茶ラテといったフレーバーのクリームをサンド。ラメでコーティングしたマカロンやシェル形のマカロン、パールのトッピングなどを使った華やかなトゥンカロンが印象的!

テイクアウトでは、マカロンのイラストとゴールドの縁取りが可愛いボックスに詰めてくれるので、手土産にもぴったり。

<店舗情報>

◆ママロン

住所 : 東京都新宿区百人町1-4-19 高峰ビル 1F

TEL : 不明の為情報お待ちしております



【大阪・生野】可愛さもおいしさも抜群の「ココマカロン」

出典:mK.nJ11さん

JR大阪環状線・鶴橋駅から徒歩12分ほど、桃谷駅からは徒歩14分ほど。生野コリアタウンの御幸通中央商店街の中にある「ココマカロン」は、大阪のトゥンカロン人気の火付け役的存在。

こちらのトゥンカロンは、カラフルなマカロンにアニメチックなイラストを描いた愛らしいルックスが特徴。外はふんわり、中はしっとりとした食感で、クリームは上品な甘さ。フレーバーはクレームブリュレやミルクティー、クリームチーズなど。

「可愛いだけじゃなくおいしい」「何個でも食べられる」と食べログレビュアーにも評判のおいしさ! 売り切れ次第営業終了なので、早めに行くのが吉。

<店舗情報>

◆ココマカロン

住所 : 大阪府大阪市生野区桃谷4-5-14

TEL : 不明の為情報お待ちしております



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

※記事公開日(2021年8月19日)時点で「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名等を掲載しております。最新の情報はお店の方にご確認ください。

文:平石紗代、食べログマガジン編集部

The post 韓国マカロン「トゥンカロン」ブームは全国へ! まずチェックしておきたい東西コリアンタウンの人気店 first appeared on 食べログマガジン.