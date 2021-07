イギリスのある駅では、“ネズミ捕り社員”として1匹の猫が活躍している。以前の飼い主が国外へ引っ越さなければならなくなったため、駅員の1人が引き取ったことをきっかけに“駅猫”として働き始めたという。SNSで専用のアカウントを持つこの猫はネット上でも人気を集め、日本を含めた多くの国からプレゼントが届いているそうだ。『Metro』などが伝えている。

英ウェスト・ミッドランズのスタウアブリッジにある駅「Stourbridge Junction Station」では、6歳の茶トラ猫“ジョージ(George)”がネズミを捕って働いているという。

同駅の近くで飼われていたジョージは4年前からよく訪れていたそうで、駅の責任者であるイアン・トムリンソンさん(Ian Tomlinson、66)と仲良くなった。そしてイアンさんがジョージを切符売り場に連れてくると、ジョージはまるで我が家のようにくつろぎ始めたそうだ。

その様子について、駅長のサイモン・カーターさん(Simone Carter)は「ジョージとイアンの間には特別な繋がりが生まれ、ジョージはイアンが仕事を終えるまでいつも待っていたよ」と明かしている。

しばらくの間はイアンさんが仕事を終えると、ジョージを飼い主のところへ連れて帰っていた。しかしある日、ジョージの飼い主が転勤のために国外へ引っ越すことになり、イアンさんは新しい飼い主になってほしいと頼まれた。

そしてジョージを引き取ったイアンさんは駅のオフィスに専用のベッドなどを設置し、ジョージは駅で過ごすことになった。それからというもの、ジョージはネズミを捕ってくると駅員たちのためにそれを運んでくるようになったそうだ。

ネズミを捕り続けてきたジョージは、駅員たちからネームバッジを用意してもらい、そこには熟練したネズミ捕り社員であることを示す「Senior mouse catcher」という役職が記されている。ジョージの日課は早朝4時半から始まる外のパトロールだと言い、それを終えると日中はほとんどチケット売り場のオフィスの中で過ごしているという。

そんな“駅猫”ジョージの噂を聞きつけた人が多く訪れたが、パンデミックの影響で訪問する人が減ったことから駅員たちはジョージ専用のInstagram、Twitter、Facebookなどのアカウントを設け、ジョージの姿を投稿し始めた。

これによりジョージは世界中の人に愛される駅猫となり、オーストラリアやニュージーランド、そして日本からもプレゼントが届いたという。

ジョージの人気ぶりはさらに過熱し、今年5月には「ジョージのレイル・エール(George’s Rail Ale)」というビールまで発売された。この売り上げは全て猫の保護団体へ寄付されるそうだ。

