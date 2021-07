Netflix救済とならなかった『マニフェスト』、クリエイターが「必ずファンに結末を与える！」と約束

米NBCのSFミステリー&ヒューマンドラマ『MANIFEST/マニフェスト』がシーズン3で打ち切られた後にNetflixに救済される可能性が報じられたが、残念ながらシーズン4への更新とはならなかった。そんななかクリエイターが、「必ずファンに結末を与える!」と約束した。米Screen Rantが報じている。

『マニフェスト』は、シーズン3の最終話となる第13話「Mayday: Part 2(原題)」が放送された後日に打ち切りが決定。もともとシリーズは6シーズンにわたって製作される計画だったため、謎を残したクリフハンガーだらけのままキャンセルになったことから、製作チームはシーズン4を製作できる他のプラットフォームを探していた。

そして、最有力候補としてNetflixが浮上し、『マニフェスト』を製作するワーナー・ブラザースTVとNetflixの間で実行の可能性と財務に関して話し合いが行われていると報じられていたが、その話も見送りになってしまった。

現時点では決して見通しは明るくないが、クリエイターのジェフ・レークはシリーズの続行を簡単に諦める気はないようで、ファンに向けて次のようなツイートを発信している。

Manifesters!

Your support is awe-inspiring. We're trying to find a way to conclude the series. Could take a week, a month, a year. But we're not giving up. You deserve an end to the story.