Twitterが現地時間の2021年5月26日、リアルタイムの音声会話機能「Space(スペース)」がPCやモバイルのブラウザ版Twitterからでも利用できるようになると発表しました。

our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD— Spaces (@TwitterSpaces) May 26, 2021