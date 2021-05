10年の歴史に幕を閉じた『HAWAII FIVE-0』日米キャストからファンへメッセージ！

常夏の美しいハワイを舞台に数々の凶悪犯事件を解決してきた大人気ドラマ『HAWAII FIVE-0』。ファイナルとなるシーズン10のDVDリリースに先駆けて、日米キャストからメッセージが到着! 特典映像の一部も解禁となる。

2010年に米CBSで放送が開始されて以来、派手なアクションとバラエティに富んだエピソードで多くのファンを魅了してきた『HAWAII FIVE-0』が遂に完結! ファイナルシーズンでは、マシ・オカ演じる検視官のマックス・バーグマン博士の復活など、最終章を飾るにふさわしい豪華ゲストが続々と登場する。

『HAWAII FIVE-0』キャストからファンへメッセージ!

リリースに先駆け、DVDに収録される特典映像の一部が先行公開! 貴重なクランクアップ時の様子や、主人公スティーヴ・マクギャレット役のアレックス・オローリンらキャストからのメッセージ映像が到着した。



10年にわたり同じ役柄を演じてきたアレックスは「僕の人生の一部だ。今後どんなことがあってもこの役を演じたことは忘れない」と語る。また、撮影が終わってもハワイから離れるつもりはないそうで「ここで子どもたちを育てたい。カマアイナでい続けたいんだ。ハワイの住⺠という意味だよ。本当に特別な場所だよ」とコメントし、これからもハワイとアレックスの関係が続いていくことを明かした。

そして、ロケ地であるハワイについても「この島での撮影はまさに格別だった。どこにカメラを向けてもすばらしいものが撮れる。ここを舞台にできて僕たちは恵まれてたと思う。豊かな植物に美しい山々や滝、何もかもが最高だよ」と絶賛している。

続いて、アダム・ノシムリ役のイアン・アンソニー・デイルや、タニ・レイ役のメーガン・ラス、ファイナルシーズンからの参加となったクイン・ルー役のカトリーナ・ローらがファンへメッセージを贈った。映像では、クランクアップ時の様子も⾒ることができるので、ぜひ最後までチェックして欲しい。





日本語吹替キャストからのコメントも到着!

『HAWAII FIVE-0』日本語吹替キャストの綱島郷太郎(マクギャレット役)&山路和弘(ダノ役)から、ファイナルシーズンを終えてのコメントが到着。それぞれが演じたアレックス、スコット・カーンに対してもメッセージを贈った。

――それぞれのキャラクターを演じるにあたり、特に意識されていたことは?

網島:できるだけアレックス本人の呼吸を取り⼊れていました。

山路:スティーヴに対して、とってもダメなアニキのつもりなんだが、彼は私を兄とも思っていない。それがまた腹⽴たしい。でもあいつ、やるときはやるからなぁ...みたいな微妙な関係。

――10年という⻑い期間の中で、変わってきたことはありますか︖

綱島:10年同作品に関わることで、芝居に対してのアプローチや人生、生き方の考え方がずいぶん変わりました。最高の出会いでした。

山路:うん。郷太郎が少し巧くなったことかなぁ...。

――特に思い出深いエピソードや、吹替収録時のハプニングなどはありますか?

綱島:(ファイナルシーズン第8話「たとえ道に迷っても」で)娘を出演させていただいたことです。

山路:(ファイナルシーズン第14話「名も知らぬ花」で)出逢って、気が合って、この子なら巧く⾏くかも...て⽇に死なれてしまう。あの回の収録後は本当に寂しかった。

――吹替を務めたそれぞれの俳優(アレックス、スコット)へのメッセージをお願いします。

綱島:ハワイでお会いできたこと、大切な思い出です。10年間お疲れ様でした! 次の活躍を期待しています。いつか共演できることを願ってます。

山路:10年間お疲れ様でした。貴方の飄々とした人柄を10年⾒て合わせてきたおかげで⾃分の中にも新しい引出し(演技スタイル)が一つ増えた気がします。ありがとう、スコット。

――視聴者にメッセージをお願いします。

綱島:ご視聴ありがとうございます。10年間、スタッフ、キャストで心を込めて吹替版を作って来ました。是非、全エピソードをお楽しみください。ありがとうございます!

山路:何かココロにぽっかり⽳が開いて冷たいすきま風がヒューヒュー⾳を⽴てて吹いてるんですが、何かの拍子に一つひとつ思い出した時、心が温かいものに満たされる気がします。いつも話の終りにみんなでワイワイしてる時みたいに。あの時のみんなの顔が大好きでした。そんな作品に10年も付き合ってくれて、ほんとにありがとう。また何処かで会いましょう。





『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン 商品情報

5月21日(金)・DVDレンタル Vol.1〜6・DVD-BOX PART1(税込10,780円)

6月23日(水)

・DVDレンタル Vol.7〜11

・DVD-BOX PART2(税込10,230円)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:http://www.five-0.jp/

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズンTM & (C) 2021 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.