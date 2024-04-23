¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´ª°ã¤¤¡Á¸Ô´ØÀá¡¦¶»ÄÇ¡¦¸ª¹Ã¹ü¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡Á
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÓÅÄ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥«¥é¥À¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥é¥À¤ò²ó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÉ¬¸«¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï
¡¾åÈ¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¥Á¥§¥Ã¥¯
¢Â¦¶þ¡Ê¥µ¥¤¥É¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Î½ÅÍ×À
£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¾Ò²ð
¤Î»°¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´ª°ã¤¤¡Áµ¯¤¾å¤¬¤ê¡Á
¥«¥é¥À¤ò²ó¤¹¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¡Ø¸Ô´ØÀá¡¦¶»ÄÇ¡¦¸ª¹Ã¹ü¡Ù¤òÆ°¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¶»ÄÇ¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¥¯¥é¥Ö°ìËÜ¤È°Ø»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ú±¦²óÀû¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊýË¡
¡°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê±¦Â¤òº¸Â¤Î¾å¤Ë½Å¤ÍÉ¨¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹
¢¥¯¥é¥Ö¤òÇØÃæ¤ÇÃ´¤®¤Þ¤¹
£É¨¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥À¤ò±¦¤ËÇ±¤ê¤Þ¤¹
¤Â¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Îº¸±¦¤òÊÑ¤¨º¸²óÀû¤Î²ÄÆ°°è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹
¢¨¾å¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥À¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÉ¨¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ÎÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥À¤ò²ó¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡45¡ë°Ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÄÆ°°è¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¢¡
¤³¤Î¥«¥é¥À¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥«¥é¥À¤Î²ó¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¶»ÄÇ¤Î²ÄÆ°À¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¸Ô´ØÀá¡¦¸ª¹Ã¹ü¡Ù¤Î²ÄÆ°À¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÂ¦¶þ¡Ê¥µ¥¤¥É¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Î½ÅÍ×À¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î²óÀûÆ°ºî¤ÇÂ¦¶þ¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤Ê¤¼Âç»ö¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡ØÁ°·¹»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ²óÀû±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
¤¿¤À²óÀû¤ÎÆ°¤¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ê¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥é¡¼¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡ØÂ¦¶þ¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Î»þ
±¦²óÀû¤ò¤·¤Ê¤¬¤éº¸Â¦¶þ¡Êº¸ÏÆÊ¢¤ò½Ì¤á¤ëÆ°¤¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î»þ¤Ëº¸²óÀû¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¦¶þ¡Ê±¦ÏÆÊ¢¤ò½Ì¤á¤ëÆ°¤¡Ë¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥é¥À¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é²óÀû¤ÎÆ°¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¥«¥é¥À¤ò²ó¤¹¤Ë¤ÏÂ¦¶þ¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡ª
¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¡Ø²óÀû¡Ù¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤Ê¤¯¤é¤¤¡ØÂ¦¶þ¡Ù¤ÎÆ°¤¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï²óÀûÆ°ºî¡¦Â¦¶þÆ°ºî¡¦²óÀû¡õÂ¦¶þÆ°ºî¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ì¤ÄÌÜ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø²óÀûÆ°ºî¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡º¸Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢ÊÒÉ¨Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢±¦¼ê¤òº¸É¨¤Ë¤Î³°Â¦¤ËÃÖ¤¤Þ¡¢º¸¼ê¤ÏÆ¬¤Î¸å¤í¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹
£´é¤â°ì½ï¤Ë¥«¥é¥À¤ò¸å¤íÊý¸þ¤ËÇ±¤ê¤Þ¤¹
¤º¸±¦¤òÊÑ¤¨¥«¥é¥À¤òÇ±¤ê¤Þ¤¹
¢¨¹ø¤«¤é²¼¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹
Æó¤ÄÌÜ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØÂ¦¶þ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡º¸Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢ÊÒÉ¨Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢±¦¼ê¤òÅ·°æ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢º¸¼ê¤Ï¾¯¤·³«¤¤Þ¤¹
£º¸¼ê¤Ç¾²¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥À¤ò²£¤ËÅÝ¤·¤Þ¤¹
¢¨±¦ÏÆÊ¢¤Î¿¤Ó¤Èº¸ÏÆÊ¢¤Î½Ì¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹
»°¤ÄÌÜ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ø²óÀû¡õÂ¦¶þ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤ÏÊÉ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡º¿¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢ÊÉ¤ËÆ¬¤ò¶á¤Å¤±º¸±¦¤Ë¥«¥é¥À¤òÇ±¤ê¤Þ¤¹
£Â¦¶þ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹
¥´¥ë¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤Ê²óÀû¤Î»ÅÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Ã±½ã¤Ê²óÀû¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØÂ¦¶þ¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥é¥À¤Î²ó¤ê¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¥«¥é¥À¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.tg-fitness.net/trial/
[Ê¸¡§¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ - ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓÅÄ Íµ²ð
ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎÉ¬¿Ü»ñ³Ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë NASM-PES ¤ä MBSC-CFSC ¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£