外見は至って普通なのに、階段のデザインが風変わりな家がSNSで大きく話題となっている。この家に決めようかと考えていたカップルが内見をした際に発見したもので、当のカップルはこの階段を見て購入を考え直したという。『LADbible』などが伝えている。

米ニューヨーク州ロングアイランド在住のサミール・ミズラヒさん(Samir Mezrahi)は、物件情報サイト「Zillow」に掲載された物件の中から素敵な家や面白い家をTikTokやFacebookなどで紹介するアカウントを運営している。様々な家の価格や内装を投稿し、家探しをしている人の手助けをしているようだ。

このほどサミールさんのもとに「面白い家がある」という旨のダイレクトメッセージがあるカップルから届いた。その家はメリーランド州コロンビアにあり、クリーム色の明るい外装で外見は至って普通だった。

実際に内見したカップルは、白やベージュなどの色で統一されたおしゃれな雰囲気の内装を気に入り「ここに決めてしまおう」と思っていたという。

そしてこの家はリノベーションしたばかりで屋根裏も綺麗になったと聞き、見に行こうとしたカップルは驚きの事実を目の当たりにすることとなった。

カップルが屋根裏に続く階段に向かうと、その階段は縦に真ん中で分かれており、左右が交互に段差を作っているのだ。このユニークな階段をスムーズに上っている動画もあり、その様子から上るのが難しいことも無いようだ。

実はこの階段は“魔女の階段(Witches Stairs)”と呼ばれており「魔除けの意味を込め、魔女が階段を登れないようにしている」と一般的には考えられているが、実はそうではないらしい。建築家のスコット・シュトナーさん(Scott Schuttner)は「狭いスペースでも階段が設置できる方法だ」と話しており、省スペースのための手法だという。

この家がサミールさんによってSNSに投稿されると、以下のようなコメントが寄せられた。

「この家には何か問題があって“魔女の階段” が作られ、そして今売りに出されている。明らかに何か問題があるよね」

「スーパーマリオのステージみたい」

「小型犬を飼っていたら上りやすそうだ」

「昔このタイプの階段を上ったことがあるけど、結構難しかった。私って魔女かも」

ちなみにこの家の購入をほぼ決めていたカップルだったが、この階段を見て購入を踏みとどまったそうだ。

