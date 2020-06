任天堂の人気対戦アクションゲームシリーズである 大乱闘スマッシュブラザーズ の最新作となる「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」では、任天堂のキャラクターだけでなくファイナルファンタジーやドラゴンクエスト、ストリートファイターといった人気タイトルのキャラクターも含め、総勢75体ものファイターが参戦しています。そんな大乱闘スマッシュブラザーズのファイターたちを「あつまれ どうぶつの森 」で再現した猛者が登場しています。I finally did it! 400+ hours later... Every smash bros ultimate character transported into the animal crossing world! Nintendo, this is my job application ???? : AnimalCrossinghttps://www.reddit.com/r/AnimalCrossing/comments/gxj589/i_finally_did_it_400_hours_later_every_smash_bros/Someone created the entire Smash Bros. roster in Animal Crossing: New Horizons ? Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/articles/2020-06-07-someone-created-the-entire-smash-bros-roster-in-animal-crossing-ne w-horizons「あつまれ どうぶつの森」で「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」に登場するすべてのファイターを衣装やマイデザインで再現したのは、海外掲示板・RedditのユーザーであるDJ-Dezさん。同氏は「やってやったぜ!400時間以上かけて『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するすべてのファイターをどうぶつの森で再現しました!任天堂よ、これが私の努力の結晶だ!」と記し、以下の画像を投稿しています。例えば以下は、スーパーマリオシリーズからマリオ・ヨッシー・ルイージ・ピーチ・デイジー・クッパ・クッパ Jr.・パックンフラワー・ドクターマリオ・ワリオ・ロゼッタ&チコ。ヨッシーやクッパ、クッパ Jr.、パックンフラワーは帽子で顔が再現されており、ロゼッタの持つステッキはスターなステッキで代用しています。ゼルダの伝説シリーズのリンクは大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALで新登場した英傑の服を身にまとったリンク、こどもリンク、トゥーンリンクの3種類。ポケットモンスターシリーズからは、ピカチュウ・プリン・ピチュ−・ミュウツー・トレーナー・ルカリオ・ゲッコウガ・ガオガエン。メタルギアシリーズのスネークや、セガの人気キャラクター・ソニック、カプコンのロックマンシリーズからロックマン、ナムコの人気アーケードゲームからやってきたパックマン、ストリートファイターシリーズのリュウ&ケン、ベヨネッタシリーズのベヨネッタ、悪魔城ドラキュラシリーズのシモン&リヒター、ペルソナ5の主人公・ジョーカー、ドラゴンクエストシリーズの勇者、バンジョーとカズーイの大冒険のバンジョー&カズーイ、餓狼伝説のテリー。どうぶつの森シリーズから大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALに参戦しているむらびと&しずえも。なぜかしずえさんだけは主人公の見た目で再現したわけではありません。なお、DJ-DezさんによるとカービィやMr.ゲーム&ウォッチはゲーム中で登場するアイテムを使って再現したもので、その他は自身がマイデザインを駆使して再現したそうです。以下の左がカービィで、右がMr.ゲーム&ウォッチ。DJ-Dezさんが作成した大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALのファイターたちのマイデザインは、ユーザーID「MA-3790-6501-6469」から入手できます。