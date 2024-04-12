¸ª¤³¤ê²ò¾Ã¡ª¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×§
¡¡ËýÀÅª¤Ê¸ª¤³¤ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Í½½¸ª¡¦¸Þ½½¸ª¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿É¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¶Ú¥È¥ìÎò30Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÅÁ¼ø¡ª½é¿´¼Ô¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸ª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï
ÏÓ¤È¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¢¢Step.1
¸ª¤Î¿¿²¼¤Ë¼ê¼ó¡¢É¨¤Ï¹øÉý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¡£
¢¢Step.2
Â¼ó¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¼ê¼ó¤ò·ý1¸ÄÊ¬¤Û¤É³°Â¦¤Ë¤º¤é¤·¡¢Éª¤¬¶»¤Î¿¿²£¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ø¡£¤³¤Î»þ¡¢Éª¤Î¤¯¤Ü¤ß¤È¿Æ»Ø¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤â¾¯¤·³°Â¦¤Ë¡£
¢¢Step.3
É¨¤Î°ÌÃÖ¤ò¸å¤í¤Ë¤º¤é¤·¤Æ½Å¿´¤òÁ°¤Ø¡£Æ¬¤«¤éÉ¨¤Þ¤Ç¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¢Step.4
¿ÈÂÎ¤ò¤°¤Ã¤ÈÄÀ¤á¤Æ¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¡£10²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥Ý¥¤¥ó¥È¡½
¸ÆµÛ¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤«¤éÅÇ¤¤¤ÆÉ¡¤«¤éµÛ¤¦¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
º´¡¹ÌÚ¾ù¿ò¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë
ÆüËÜÂÎ°é¶¨²ñ¸øÇ§ ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖOne and only¡×¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¥¸¥à¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ò¤°¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHOURS¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»¤ÎÅìµþ¡¦ÀéÍÕ¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£