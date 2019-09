姿かたちを変えて子供の前に現れる“それ”の恐怖を描いた『IT/イット』の完結編、『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』が11月1日より公開。前作のポイントを1分で復習できる特別映像が解禁となった。



動画では、「小さな田舎町デリーで27年ごとに子供の失踪事件が多発」「行方不明になった弟を探す少年・ビルと、ルーザーズクラブの仲間たち」「“IT(それ)”こそがすべての事件の根源」といった重要なポイントを、前作の本編映像をまじえて紹介。そうそう、こんな感じでしたねー。

そしてラストには、前作の27年後を描く完結編の映像が畳み掛けられる。ルーザーズクラブの面々はすっかり大人に。そして、“それ”ことペニーワイズは相変わらず絶好調なご様子。「良い子は観てね」とニンマリ顔だ。

顔芸、パワーアップしてる。

完結編では初っ端から大人になったルーザーズクラブが登場するため、登場人物の名前はしっかり覚えておくのが肝要。おさらい動画を見て「ちょっと忘れてるかも?」と思った方は、今のうちに前作を観直しておこう! もちろん、前作をまだ観てない方もね。

『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』

2019年11月1日(金)IMAX/ 4D / 吹替版 同時公開

