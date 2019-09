「ヒプノシスマイク」(略称、ヒプマイ)のスマートフォン向けアプリゲーム「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」の主題歌MVが公開! アプリゲームはゲームオリジナルストーリーで展開されることがすでに発表になっていましたが、ゲームの配信も2019年12月に決定しました!

アプリゲームの主題歌は、「ヒプマイ」メインキャスト12名によるDivision All Starsの新曲であることも明らかになり、ゲーム配信に先駆けてミュージックビデオが公開されました。

新曲のタイトルは「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」。作詞・作曲・編曲は「ヒ

プノシスマイク-Division Rap Battle-」「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-」「Hoodstar」と、これまでのDivision All Starsが歌う3曲を手掛けたinvisible manners(平山大介・福山 整)が担当。また、MVはこれまでヒプノシスマイクに関する映像を制作してきたピンクじゃなくてもが引き続き担当しています。

しかも! 公開されたMVはフル! 全員のソロパートも聴くことができるフルVer.ですよ!! いつもながらに太っ腹なヒプマイさん……!



MV:ヒプノシスマイク Division All Stars「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」

https://youtu.be/Z54FRYYf-58

この新曲はこのあと4日24時(5日0時)から各配信サイトで早くも購入可能。新曲を聴き込んでゲームの配信に備えましょう。

そして、いよいよ今週末に迫ったヒプノシスマイクの4thライブ。会場もライブビューイングも声を出して盛り上がりましょう! PEACE!

<配信サイト>

・Apple Music

・Spotify

・Amazon Music

・Google Play Music

・YouTube Music

・LINE MUSIC

・AWA

・iTunes

・レコチョク

・mora

■ゲーム情報

スマートフォン向けアプリゲーム「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」

2019年12月配信

公式サイト:http://www.otomate.jp/smp/hypnosismic_arb/

公式ツイッター:@hypnosismic_arb

公演情報

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》

【日時】2019年9月7日(土)、8日(日)

【会場】大阪城ホール

【開場/開演】7日(土)16時30分 開場 / 18時00分 開演

8日(日)14時00分 開場 / 15時30分 開演

【チケット】SOLD OUT!

【出演者】

木村 昴、石谷春貴、天粼滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人

【ゲスト】DAY1:ロロロ、GADORO/ DAY2:餓鬼レンジャー、山嵐

※Day1、Day2共にゲスト出演者及び公演内容は異なります。

□ライブビューイング情報□

【公演内容】上記に同じ

【チケット】各公演全席指定 ¥4,200-(税込)

・一般発売:発売中(先着順) https://l-tike.com/dpb4-lv

【ライブビューイング配給】エイベックス・ピクチャーズ株式会社

【チケット販売に関するお問い合わせ】ローソンチケットインフォメーション 0570-000-777(10:00〜20:00)

【ライブビューイングに関するお問い合わせ】公演事務局 0570-550-890(平日13:00〜17:00)

―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』