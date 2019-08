スターバックス“日本の秋”から着想のタンブラー＆マグカップ、赤富士＆満月を眺めるうさぎ

スターバックス(Starbucks)から、日本限定となる「You Are Here Collection(ユー アー ヒアー コレクション)」の第4弾「JAPAN Autumnバージョン」の新作ステンレスタンブラー&マグカップが登場。2019年8月30日(金)から2019年11月21日(木)までの期間、全国のスターバックス店舗にて発売される。

「You Are Here Collection」では、これまで富士山、寿司、さくら、だるまといった、日本を象徴するものから着想を得たモチーフのマグとステンレスタンブラーを展開。今回発売される秋仕様のモデルをもって、四季のデザインが出揃うことになる。

ステンレスタンブラー、2サイズを用意するマグには、赤富士に代表される日本の風景をプリント。紅葉やすすきなどの、象徴的な秋のモチーフに加え、落ち葉を頭にのせただるま、栗を持つリス、満月を眺めるうさぎなどをあしらい、ポップで賑やかなデザインに仕上げている。

さらに、マグの内側やタンブラーのキャップにはイエローを採用し、レッドを基調としたイラストに秋の落ち着いた雰囲気を加えている。

また、マグやタンブラーには、専用のギフトボックスも付属。ギフトやコレクションアイテムとしてもおすすめだ。

【詳細】

スターバックス「You Are Here Collection JAPAN Autumn バージョン」

販売期間:2019年8月30日(金)〜2019年11月21日(木) ※なくなり次第終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

・You Are Here Collection マグ JAPAN Autumn 59ml 1,200円+税

・You Are Here Collection ステンレスタンブラー JAPAN Autumn 473ml 4,000円+税

・You Are Here Collection マグ JAPAN Autumn 355ml 1,800円+税

※すべてギフト箱付き。

【問い合わせ先】

TEL:0120-336-388

(9:00-19:00年中無休、国際電話、IP電話からは03-5745-5890)

