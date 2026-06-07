３日、烏鎮スパコンセンターを見学する人々。（桐郷＝新華社記者／韓伝号）【新華社桐郷6月7日】中国浙江省桐郷市烏鎮（うちん）鎮に位置する国家スーパーコンピューティング烏鎮センターは、毎秒181.9ペタフロップス（1ペタフロップスは1秒間に1千兆回の演算が可能な速度）の演算能力を誇り、サービス範囲は気候・気象、バイオ医薬、人工知能（AI）などの分野を網羅している。センターは同省に軸足を置きつつ中国全土にサービ