救急医療は24時間・365日体制で急な患者を受け入れる過酷な現場です。そうした中、県立中央病院にはこの救急医療の道を歩む新米ママさんドクターがいます。なぜ過酷な救急医療を選んだのか？彼女の一日を追いました。 救命救急センター、医師としての総合力が求められる過酷な現場。「もう一度お名前教えてもらっていいですか？ここはどこにいるか分かりますか？」24時間・365日体制で県民の命を守っている。