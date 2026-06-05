株式会社グッドスマイルカンパニーは5日、Kis-My-Ft2の宮田俊哉を、2.5頭身のデフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」にて商品化することを発表した。宮田初のフィギュア化となる。【写真】顔そっくり！フィギュア化されたキスマイ宮田俊哉商品は、企画段階から宮田本人が仕様のアイデア出しに参加。表情やポージング、オプションパーツに至るまで、試行錯誤を重ねながら制作された"本人完全監修"のこだわりが詰まった一