キスマイ宮田俊哉、初のフィギュア化で驚き ねんどろいど登場で「本当に夢のようです」
株式会社グッドスマイルカンパニーは5日、Kis-My-Ft2の宮田俊哉を、2.5頭身のデフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」にて商品化することを発表した。宮田初のフィギュア化となる。
【写真】顔そっくり！フィギュア化されたキスマイ宮田俊哉
商品は、企画段階から宮田本人が仕様のアイデア出しに参加。表情やポージング、オプションパーツに至るまで、試行錯誤を重ねながら制作された"本人完全監修"のこだわりが詰まった一品となっている。
さらに、商品には「宮田の撮り下ろしボイスを収録した音声ギミック」を搭載予定。6日・7日に秋葉原にて開催されるイベント「グッドスマイルフェス2026」にて、商品の彩色原型を初展示する。
受注開始時期などの続報についてはは、グッドスマイルカンパニー公式サイトおよび公式SNSにて順次発表。商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異がある。
■宮田俊哉コメント
なんと！この度！！宮田俊哉がねんどろいどになって登場しますっ！！僕はねんどろいどが大好きで、これまでも沢山のキャラクターをお迎えしてきましたが、その中に自分自身が仲間入りすることができて、本当に夢のようです。是非みなさんのお家にも宮田俊哉をお迎えしていただけると嬉しいです！
【写真】顔そっくり！フィギュア化されたキスマイ宮田俊哉
商品は、企画段階から宮田本人が仕様のアイデア出しに参加。表情やポージング、オプションパーツに至るまで、試行錯誤を重ねながら制作された"本人完全監修"のこだわりが詰まった一品となっている。
受注開始時期などの続報についてはは、グッドスマイルカンパニー公式サイトおよび公式SNSにて順次発表。商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異がある。
■宮田俊哉コメント
なんと！この度！！宮田俊哉がねんどろいどになって登場しますっ！！僕はねんどろいどが大好きで、これまでも沢山のキャラクターをお迎えしてきましたが、その中に自分自身が仲間入りすることができて、本当に夢のようです。是非みなさんのお家にも宮田俊哉をお迎えしていただけると嬉しいです！