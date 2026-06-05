群馬シリーズも最終回。前2回は「ゴローさんに愛された群馬県」をテーマに、あの人気グルメドラマに登場した店をご紹介しました。今回は「群馬県民に愛されるローカルチェーン店」と題し、地元の人なら誰でも知っている、うどん、パスタ、鳥めしの名店をご紹介します。筆者も初めての訪問でドキドキしましたが、どの企業もサービス、食事、雰囲気、すべてに感動する店ばかり。群馬を訪れる方は、ぜひお立ち寄りください。岡本太郎