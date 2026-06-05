驚きを通り越して恐怖すら感じた人も少なくなかったかもしれない──。2026年4月に行なわれた中国・北京市のマラソン大会に登場した人型ロボットは、人間のトップランナーたちを優に超えるスピードで道路を疾走していった。数年前まで、長い距離を安定的に走ることすらできなかったロボットが、今では自律してハーフマラソンを完走するまでに進化している。また、宙返りやブレイクダンスを難なくこなす自律型ロボットの開発も目