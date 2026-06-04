プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、ホッフェンハイム所属のウインガー、バズマナ・トゥレ獲得に向けて交渉に動いているようだ。バズマナ・トゥレはコートジボワール代表の20歳。今シーズンのブンデスリーガで30試合5ゴール9アシストの活躍を見せている注目株の一人だ。トゥレは2026-27シーズンに向けてニューカッスルが目指す最重要ターゲットの一人であり、また、同選手にはリヴァプール、マンチェスター・ユナイ