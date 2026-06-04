プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、ホッフェンハイム所属のウインガー、バズマナ・トゥレ獲得に向けて交渉に動いているようだ。



バズマナ・トゥレはコートジボワール代表の20歳。今シーズンのブンデスリーガで30試合5ゴール9アシストの活躍を見せている注目株の一人だ。



トゥレは2026-27シーズンに向けてニューカッスルが目指す最重要ターゲットの一人であり、また、同選手にはリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、アストン・ヴィラ、バイエルン・ミュンヘンも興味を示しているという。トゥレは、今夏の移籍市場において最も注目を集める選手の一人となりそうだ。





ビッグクラブからの人気株となっているトゥレだが、ニューカッスルは競合相手であるリヴァプールやアーセナルといった欧州チャンピオンズリーグ出場クラブと比較して、異なる計画のオファーを出しているようだ。『SportsBoom』によると、ニューカッスルはトゥレに明確な育成計画を提示しており、コートジボワール代表のスター選手である彼に、控え選手ではなく主力選手としての育成計画を提案をしているという。一方のホッフェンハイムもトゥレを簡単に手放すつもりはなく、ホッフェンハイムの強硬な姿勢や複数のクラブが積極的に動いている状況が移籍金の相場を押し上げている。ニューカッスルが提示した計画がトゥレを満足させるものであれば、交渉は急速に進展する可能性があるが、一方で欧州チャンピオンズリーグ出場という魅力をトゥレ自身が選択する可能性も十分にある。コートジボワールの新鋭を獲得するのは、どこのクラブになるだろうか。