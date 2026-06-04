テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第9話が、きょう4日に放送される。『惡の華』第9話より春日(鈴木福)は不良に絡まれ、気持ちを吐露し、絶望の感情が湧き上がる。その帰り道、目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』本を手にする常磐(中西アルノ)の姿、春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノ