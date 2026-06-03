歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正・無編集”の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが5月29日に初ライブを開催。会場での様子に迫ったオフィシャルライブレポートが到着した。【動画】Nakamura Hak、異例の初ライブの模様（アーカイブ映像）■オフィシャルライブレポートプロフィールは「田園調布生まれ、OL」のみ。アーティ