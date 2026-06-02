〈永守氏の指示を受けて、不正を闇で処理する存在であり、ニデックのガバナンスシステムの外側の存在〉（第三者委員会の調査報告暑）【画像】報告書はA氏に117回言及している相次ぐ不祥事に揺れるモーター製造大手「ニデック」（旧日本電産）。なぜ、不正は放置され続けたのか。そこには謎の人物の関与があった。調査報告発表前に辞任した永守氏◆◆◆「イエスマンじゃ困るけど、クーデターを起こされても困る」5月13日、ニ