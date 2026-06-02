記事のポイントガルニエは「ムース」製品の言葉遊びを軸に、SNS発のキャンペーンを展開した。キャンペーン後、対象商品はAmazonのスタイリング製品ランキングで10位から7位へ上昇した。同ブランドは広告主ではなく「カルチャーの参加者」として、ゼニアル世代との接点を強めている。5月12日、ヘアケア・ビューティブランドのガルニエ（Garnier）はインスタグラムに、動物のヘラジカ（moose）の画像と「moose_campaign_v4」というキ