【モデルプレス＝2026/06/01】女優の黒谷友香が5月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所・株式会社スペースクラフトを退所し、株式会社PLAN-Dに所属したことを発表した。【写真】黒谷友香、初挑戦の手作り梅酒◆黒谷友香、所属事務所の退所＆移籍を発表黒谷は「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく