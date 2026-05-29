中国南部の広西チワン族自治区花坪国家級自然保護区によると、同保護区と広西植物研究所の植物多様性研究チームがこのほど合同で実施した野外調査で、2種の希少ランの自生が確認されました。うち1種は、広西で初めて確認されたヒメシラヒゲランで、もう1種は20年ぶりに確認されたオベロニア・シニカです。中国にはイナバラン属が11種あります。うち2種は中国固有種で、ヒメシラヒゲランはその1つです。このランはこれまで中国の広