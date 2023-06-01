瓜田純士が人気芸人を“ガチ殴り”して芸人が涙目に。くっきー！らが「当てちゃダメなのよ」「危ない危ない」と瓜田の暴走に騒然とした。【映像】瓜田が人気芸人をガチ殴りする瞬間5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。