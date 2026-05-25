◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第１０節シントトロイデン３―０メヘレン（２４日）日本人８選手が所属しているベルギー１部シントトロイデンは最終節でメヘレンを３―０で下した。既にシーズン３位と、来シーズンのＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）のプレーオフからの出場が決定している中、日本代表ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、日本代表ＦＷ後藤啓介の日本人４選手が先発。前半２４分にＭＦ山本のアシスト