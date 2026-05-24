6人組ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの福澤希空さん（22）が24日、ソロ写真集の発売記念イベントに登場。報道陣の囲み取材に応じ、舞台で共演したM!LKの吉田仁人さん（26）から受けた刺激を明かしました。2019年からWATWINGのメンバーとして活動している福澤さん。沖縄県での撮り下ろしカットを中心に収録したという『福澤希空ファースト写真集希空 ノゾミゾラ』を発売しました。多くの報道陣に囲まれ、1人で話すのは初めて