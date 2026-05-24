6人組ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの福澤希空さん（22）が24日、ソロ写真集の発売記念イベントに登場。報道陣の囲み取材に応じ、舞台で共演したM!LKの吉田仁人さん（26）から受けた刺激を明かしました。

2019年からWATWINGのメンバーとして活動している福澤さん。沖縄県での撮り下ろしカットを中心に収録したという『福澤希空ファースト写真集 希空 ノゾミゾラ』を発売しました。

多くの報道陣に囲まれ、1人で話すのは初めてだそうで、緊張している様子の福澤さん。自身について、取材やMCの時はおとなしいタイプだといい、「こうやって代表してバンバンしゃべるっていうことは珍しいので、多分レアだなと思います」と話しました。

■できばえに自信 お気に入りは太陽とのツーショット

お気に入りの写真を聞かれた福澤さんは、「“奇跡の1枚”だと思います」と日の光に照らされたカットを挙げ、「日昇り？日没のタイミングでこの太陽と一緒にツーショできたっていうことが、すごくうれしいなと思います」とおちゃめな一面を見せました。

写真集はWATWINGのメンバーにまだ見せていないそうで、「自信作ではあるので、思う存分見せつけてやろうかな」と話しました。

■舞台出演で共演者から学びも

グループとしての今後の目標を聞かれると、「7年間掲げている、東京ドームっていうステージで僕らが立つっていうのが目標ではあるので。そこをずっと夢に向かって進んで行きたいなと思います」と明かしました。

また、福澤さんは1月から2月にかけて、M!LKの吉田さんが主演する舞台に出演。吉田さんから刺激を受けたといい「すごく仁人くんは努力家なので。舞台の稽古中でもずっと思ったんですけど、役に対してめちゃくちゃ向き合っている方だなと思ったので。そういうところの向き合い方とか姿勢は僕も大事にしなきゃいけないなっていう刺激はめちゃくちゃ受けました」と語りました。