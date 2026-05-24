3児の母でタレントの山口もえ（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。「生キクラゲが買えたので今夜はキクラゲたっぷり晩ごはんにしたよ」と明かし、“キクラゲづくし”のメニューが並ぶ食卓ショットを披露した。【写真】「すご〜い!!」「どれも美味しそう」山口もえが作った“キクラゲづくし”の夜ごはん山口は、テーブルに並んでいるメニューについて「キクラゲ油あげ新玉ねぎジャガイモ豆腐の味噌汁」「キクラゲ入り炊