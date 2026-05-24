日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ホットケーキミックス」を活用した「ホットケーキミックスで作るキャラメルバナナケーキ」の作り方を紹介し、「これならできそう」「バナナだけのレシピをよく見かけますが、キャラメルがあることでいつもと違う感があって良いですね」などと、反響を呼んでいる。【動画】「これならできそう」志