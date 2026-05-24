志麻さん、ホットケーキミックスで作る“パウンドケーキ”レシピを紹介「これならできそう」 バナナとキャラメルを加えることで風味豊かな仕上がりに
日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ホットケーキミックス」を活用した「ホットケーキミックスで作るキャラメルバナナケーキ」の作り方を紹介し、「これならできそう」「バナナだけのレシピをよく見かけますが、キャラメルがあることでいつもと違う感があって良いですね」などと、反響を呼んでいる。
【動画】「これならできそう」志麻さんが教える！ホットケーキミックスで作るキャラメルバナナケーキの作り方
今回のポイントは、なんといっても「ホットケーキミックス」を使っていること。ホットケーキミックスは、いろんな材料がバランスよく入っているため、膨らみやすく失敗が少ないのが利点としてある一方、「人工的な甘い香りがする」という特徴もある。
志麻さんは、そこに「香りをプラスすることで風味豊かになる」と説明し、今回のレシピでは、「フレッシュのバナナ」と「キャラメル」という2つの要素を加えていることを伝えた。なお、「そういうのを使わない場合は、溶かしバターを入れたりして作るとだいぶ風味の良いお菓子になると思います」ともアドバイスした。
バナナは、なるべく熟れたものを使うほうが、甘くなってオススメ。動画では、キャラメル作りについても実践しながら丁寧にレクチャーし、砂糖を扱う場面では「使い終わったバニラビーンズを洗ってよく干してからグラニュー糖に入れておくとバニラの香りが少し付くので、そういうふうにしてます」と、志麻さんの知恵も紹介した。
コメント欄には「おいしそうです〜〜！」「あまったバナナを潰し入れたパウンドケーキは作るのですが、キャラメル入りは素敵！」「キャラメルを入れるという発想好きです」「プロの作る、家庭的なデザート、最高です」「この時期バナナがすぐ痛むので、ありがたい」「キャラメルの作り方もわかりやすくて助かります」などと、さまざまな声が寄せられている。
今回のポイントは、なんといっても「ホットケーキミックス」を使っていること。ホットケーキミックスは、いろんな材料がバランスよく入っているため、膨らみやすく失敗が少ないのが利点としてある一方、「人工的な甘い香りがする」という特徴もある。
志麻さんは、そこに「香りをプラスすることで風味豊かになる」と説明し、今回のレシピでは、「フレッシュのバナナ」と「キャラメル」という2つの要素を加えていることを伝えた。なお、「そういうのを使わない場合は、溶かしバターを入れたりして作るとだいぶ風味の良いお菓子になると思います」ともアドバイスした。
バナナは、なるべく熟れたものを使うほうが、甘くなってオススメ。動画では、キャラメル作りについても実践しながら丁寧にレクチャーし、砂糖を扱う場面では「使い終わったバニラビーンズを洗ってよく干してからグラニュー糖に入れておくとバニラの香りが少し付くので、そういうふうにしてます」と、志麻さんの知恵も紹介した。
コメント欄には「おいしそうです〜〜！」「あまったバナナを潰し入れたパウンドケーキは作るのですが、キャラメル入りは素敵！」「キャラメルを入れるという発想好きです」「プロの作る、家庭的なデザート、最高です」「この時期バナナがすぐ痛むので、ありがたい」「キャラメルの作り方もわかりやすくて助かります」などと、さまざまな声が寄せられている。