来年度は西郷隆盛の生誕200年、没後150年です。鹿児島市で23日、89年前の西郷隆盛銅像の除幕式を振り返る催しが開かれました。鹿児島市城山町に立つ、西郷隆盛銅像。西郷隆盛の親族が主催し、23日、銅像の制作経緯などを説明する催しを開きました。参加者たちは特別に銅像の近くまで登って西郷隆盛銅像についての説明に耳を傾けていました。西郷隆盛銅像は没後50年をきっかけに企画され、鹿児島市出身で忠犬ハチ公の制作者とし