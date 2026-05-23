JR喜入駅リニューアル1周年を記念して23日駅前などでイベントが開かれました。地元の和太鼓グループの演奏でスタートしたJR喜入駅のリニューアル1周年記念イベント。駅前広場ではチアリーディングや書道パフォーマンスも行われイベントを盛り上げました。また喜入特産のスイートコーンなどの地元の野菜も販売され人気を集めていました。さらに駅舎内では指宿枕崎線の活